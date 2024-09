La Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero presenta su programa formativo para la temporada 2024-2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Grupo Cero impartirá cuatro seminarios dirigidos a profesionales de la salud y a personas interesadas en conocer más sobre el psicoanálisis: seminario Sigmund Freud, Seminario de introducción al psicoanálisis, Seminario Jacques Lacan y el Seminario de Medicina Psicosomática. El programa se presentará el 20 de septiembre en un evento, de entrada libre hasta completar aforo

La Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero presentará este viernes, 20 de septiembre, el programa formativo y de actividades para la temporada 2024-2025. Un evento que no solo marca el inicio de un nuevo curso, sino que lo hace bajo la premisa de seguir el legado del recientemente fallecido Miguel Óscar Menassa, fundador de Grupo Cero y una de las figuras más influyentes en el campo del psicoanálisis y la poesía contemporánea.



Además, en este acto, de entrada libre hasta completar aforo y que tendrá lugar a las 19 horas en la sede del Grupo Cero en Madrid (C/ Estrella 19, 1ºB), se conmemorará el 84 aniversario del nacimiento de Miguel Óscar Menassa. Durante el evento tendrá lugar la charla-coloquio "Hablemos de Psicoanálisis", en donde se explorarán los profundos lazos entre el psicoanálisis y la poesía, dos disciplinas que en Grupo Cero siempre han estado entrelazadas.



Para quienes no puedan asistir en persona, el evento será retransmitido en directo a través de la Televisión Española del Grupo Cero en Facebook.



Una amplia oferta formativa

La Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero se fundó en 1981 en Madrid tras 10 años de la publicación del Primer Manifiesto del Grupo Cero en Buenos Aires en 1971 y después de cinco años de práctica psicoanalítica en Madrid desde la llegada del Grupo Cero en agosto 1976.



Para este curso 2024-2025 la oferta formativa de Grupo Cero, que es un referente tanto en España como en el mundo hispanohablante, se compone de cuatro seminarios dirigidos a profesionales de la salud y a personas interesadas en conocer más sobre esta disciplina.



Los cursos, que serán online, tendrán una duración de tres años, un día por semana, y serán impartidos por médicos y psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis de Grupo Cero:



• El Seminario Sigmund Freud: En él se estudia la obra completa de Sigmund Freud, con el objetivo de formarse en la teoría psicoanalítica (teoría del inconsciente), el método psicoanalítico (interpretación-construcción) y la técnica psicoanalítica (asociación libre en transferencia) descritos por primera vez por Sigmund Freud en el libro ‘La interpretación de los sueños’, obra fundante del nuevo campo teórico.



• El Seminario de introducción al Psicoanálisis tiene como finalidad el estudio de la obra completa de Sigmund Freud, el concepto de inconsciente, el método de interpretación-construcción y la técnica del psicoanálisis como novedades científicas que producen novedosos resultados en las personas y los grupos. A diferencia del Seminario Sigmund Freud, este es un seminario de iniciación en la materia, pensado para aquellas personas que estudian psicoanálisis por primera vez.



• En el Seminario Jacques Lacan se estudiará la obra de Lacan tanto los escritos como los Seminarios que dictó. El Seminario Jacques Lacan introduce en la importancia del lenguaje, aportará conocimiento sobre cómo la vida de las personas está encadenada a las frases que transcurren en ella de manera inconsciente y determinan cada una de sus acciones.



• El Seminario de Medicina Psicosomática está pensado para profesionales de la salud. Adentra en los aportes del Psicoanálisis a la Medicina. Por ejemplo, la gestión de la culpa inconsciente que hace obstáculo a la curación en los pacientes, las ventajas de la enfermedad que entorpecen el proceso de restablecimiento, la gestión de la relación médico paciente y su importancia para la cura, la depresión y la angustia como causa de algunas enfermedades o el conocimiento de los mecanismos implicados en el proceso de enfermar y mejora de la eficacia de los tratamientos.





Sobre Escuela de Psicoanálisis de Grupo Cero

Ubicada en Madrid desde su fundación en 1981, está centrada en la formación de psicoanalistas a través del estudio sistemático de la obra de Sigmund Freud y Jacques Lacan. Grupo Cero es una escuela independiente de psicoanálisis que nace como Internacional de Poesía y Psicoanálisis.



El psicoanálisis contempla el estudio profundo del funcionamiento de la mente humana. Es un método particular para tratar los distintos padecimientos que aquejan a las personas y un conjunto de construcciones teóricas que conforman una disciplina.



Los cursos de psicoanálisis y cursos breves están dirigidos a todos los profesionales de la salud, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, maestros y personas interesadas en conocer el funcionamiento del aparato psíquico a la luz de la Teoría del inconsciente, fundada en el año 1900 por la obra La interpretación de los sueños de Sigmund Freud.







