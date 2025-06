Esencial Costa Rica y Honna Surf Hub lanzan ‘Surfing The Pura Vida’ por los océanos - KHAgency

Madrid, junio de 2025 — En el marco del proyecto Surfing The Pura Vida, una iniciativa liderada por Honna Surf Hub y Esencial Costa Rica, se ha puesto en marcha una alianza con Kids For The Future, el proyecto educativo y medioambiental de Good Karma Projects, con el objetivo de generar conciencia ecológica en las nuevas generaciones.

Esta colaboración se traduce en una serie de jornadas de recogida de residuos en distintas playas de la costa catalana, en las que participarán más de 15 centros educativos y 500 niños y niñas. Estas actividades buscan no solo limpiar y preservar nuestros entornos marinos, sino también ofrecer a los más jóvenes una experiencia educativa transformadora.

“Creemos firmemente en el poder del surf como herramienta para conectar con la naturaleza y fomentar valores de sostenibilidad y comunidad desde edades tempranas”, señala Ramon Casanovas CEO de Honna Surf Hub.

Gracias a la coordinación con Good Karma Projects, el proyecto logra fusionar deporte, sostenibilidad y educación ambiental, creando un movimiento que va más allá de la acción puntual y que busca dejar una huella positiva en la comunidad.

Surfing The Pura Vida nace de la mano de Esencial Costa Rica y Honna Surf Hub, con la misión de impulsar un estilo de vida más consciente y conectado con la naturaleza. Uniendo la esencia natural, auténtica y vital de Costa Rica con el enfoque real, relajado y sin filtro de Honna Surf Hub, se está llevando a cabo un mes entero de activaciones en las instalaciones de Honna en Madrid (Espacio de ocio X-Madrid): sesiones de surf, sesiones de yoga, eventos patrocinados, y mucho más.

Para más información sobre el proyecto, visitar: www.honnasurfhub.com/surfing-the-pura-vida

