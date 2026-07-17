esencial COSTA RICA llega a consumidores europeos con campaña para promover los productos agrícolas costarricenses

Iniciativa posicionará los productos en canales globales de Amazon, incluidos Prime Video, Fire TV, Alexa y las bolsas de Amazon Fresh, además de medios digitales y activaciones en punto de venta en el Reino Unido, Alemania y España.

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La Marca País acerca productos frescos costarricenses a millones de consumidores en el Reino Unido, Alemania y España mediante "The Natural Choice", una campaña internacional multicanal que abarca acciones en canales de Amazon, medios digitales y más de 240 degustaciones en puntos de venta de importantes cadenas minoristas europeas. La campaña invita a los consumidores a descubrir la frescura, la calidad y el origen del banano, la piña, el café y la yuca de Costa Rica.

Esta estrategia busca conectar con consumidores en momentos de entretenimiento y compra, mediante contenidos audiovisuales, recetas, degustaciones y experiencias interactivas inspiradas en la frescura, calidad y origen de los productos costarricenses. Bajo conceptos como "de nuestra tierra a su mesa" y "la elección natural para la vida moderna", se busca que las personas incorporen los productos agrícolas costarricenses en recetas fáciles de preparar.

"The Natural Choice" transmite la esencia del banano, la piña, el café y la yuca costarricense en plataformas dentro del ecosistema de Amazon Ads, incluyendo presencia en sitio web de Amazon en Europa, anuncios en Prime Video, experiencias de voz y anuncio de audio con Alexa, experiencias destacadas en Fire TV y presencia de marca en las bolsas de entrega recicladas de Amazon Fresh. Todos estos materiales se enriquecen con recetas elaboradas por chefs de los tres países -España, Alemania y Reino Unido- donde se educa en cuanto a formas de consumo, origen sostenible y aspectos nutricionales.

"Desde esencial COSTA RICA buscamos cómo conectar nuestra propuesta agrícola con consumidores europeos de una forma innovadora, pero sobre todo que se sienta natural. Por eso tener presencia en medios de Amazon nos permite ser parte del día a día de los consumidores, pueden preparar recetas fáciles con productos ticos con Alexa, conocer de los productos costarricenses antes de ver una película o coleccionar recetas cuando piden productos a su casa mediante los Fresh Bags. Este esfuerzo no sólo posiciona la propuesta agrícola del país, sino que también es una forma de la Promotora de Comercio Exterior de apoyar a un importante sector productivo de Costa Rica", señaló Adriana Acosta, Directora de esencial COSTA RICA.

Esta iniciativa da continuidad a la primera fase de "The Natural Choice", desarrollada por esencial COSTA RICA en colaboración con Amazon Ads Brand Innovation Lab durante el segundo semestre de 2025. Dicha campaña -la primera campaña multinacional de una marca país para la promoción de exportaciones en Amazon Ads- se ejecutó en el Reino Unido, España y Alemania, utilizando diversos puntos de contacto de Amazon Ads, entre ellos Fire TV, Prime Video, la Brand Store de Amazon, las bolsas de Amazon Fresh, los Amazon Lockers y una experiencia personalizada en Alexa, con el objetivo de acercar los productos costarricenses a los consumidores europeos, complementadas con acciones en plataformas digitales y espacios de alto impacto para acercar los productos costarricenses directamente a los consumidores y fortalecer su posicionamiento en mercados estratégicos.

"Lo que más me gusta de esta campaña es cómo se integra de manera natural en la vida cotidiana de los consumidores", señaló Kate McCagg, Global Head de Brand Innovation Lab de Amazon Ads. "Ya sea que estén viendo una receta en Fire TV, cocinando con Alexa mediante comandos de voz o desempacando sus compras, la historia de los productos costarricenses los acompaña en momentos cotidianos, aportando contenido útil y un toque de frescura y dinamismo a su experiencia diaria".

Estas acciones responden a la estrategia de diversificación de la oferta agrícola costarricense en mercados europeos. Datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) indican que, durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones conjuntas de café oro, piña, banano y yuca hacia España, Alemania y Reino Unido crecieron un 23,6% respecto al mismo periodo del 2025 al pasar de $142,2 millones a $175,8 millones. Estos resultados evidencian el potencial para ampliar la demanda de productos costarricenses en consumidores europeos cada vez más interesados en atributos como calidad, sostenibilidad, trazabilidad y origen.

La campaña se desarrolla durante la primavera y el inicio del verano europeo, una temporada favorable para promover productos frescos y estilos de vida asociados al bienestar. Además de fortalecer el posicionamiento internacional del país, la campaña busca reforzar la asociación de Costa Rica con atributos diferenciadores como la sostenibilidad, la diversidad y la frescura de los productos agrícolas y sus procesos productivos.

Esta segunda etapa se complementa con activaciones en punto de venta que permiten llevar la experiencia del entorno digital al contacto directo con el consumidor. En Francia, se desarrollan 120 jornadas de degustación de piña y yuca costarricense en 20 supermercados de la cadena Intermarché, ubicados en París y sus alrededores, durante los meses de junio y julio. Asimismo, en Alemania se realizan otras 120 jornadas de degustación de piña fresca en 17 supermercados de la cadena EDEKA -en las agrupaciones Meyer y Struve, ubicadas en Hamburgo y zonas cercanas- durante el mismo periodo, fortaleciendo la presencia y el posicionamiento de los productos agrícolas costarricenses en ambos mercados.

"The Natural Choice" se lanzó el 22 de junio de 2026 y se desarrolla en el Reino Unido, Alemania y España. Para más información, visite la Brand Store de esencial COSTA RICA en Amazon.

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