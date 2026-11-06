esencial COSTA RICA es premiada como la marca país del año en los premios City Nation Place Awards de Londres

Durante estos reconocimientos internacionales el país obtuvo tres premios en las categorías por Marca País del Año, Mejor Estrategia de Vinculación Ciudadana y mención honorífica en Mejor Estrategia de Comunicación

La Marca País es la primera en la historia en obtener, en dos ocasiones, el reconocimiento de Marca País del Año; el primero lo obtuvo en 2019

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 6 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- esencial COSTA RICA fue premiada como la Marca País del Año durante la ceremonia de los City Nation Place Awards 2026, donde además obtuvo el reconocimiento a Mejor Estrategia de Vinculación Ciudadana y una mención honorífica a Mejor Estrategia de Comunicación; compitiendo con países como Finlandia, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, entre otros.

La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo este jueves, en Londres, Reino Unido, como parte de la conferencia internacional City Nation Place Global.

"Estos reconocimientos reflejan cómo la Marca País conecta visión y acción. La reputación de Costa Rica puede abrir oportunidades para nuestros productos y, al mismo tiempo, acercar a las personas a nuestros esfuerzos de protección de la naturaleza que definen al país. Para lograrlo, articulamos esfuerzos con empresas, instituciones, comunidades y organizaciones que comparten ese propósito. Recibimos con mucho orgullo estos premios para el país", afirmó Adriana Acosta, Directora de la Marca País esencial COSTA RICA.

Las iniciativas y acciones que hicieron a esencial COSTA RICA merecedora de estos premios fueron:

Marca País del Año: por sus acciones durante el último año, enmarcadas en la Estrategia 2035 en dos frentes: impulsar la preferencia por productos costarricenses en mercados clave y promover el sentido de pertenencia en el país. Con este galardón, que obtuvo por primera vez en 2019, esencial COSTA RICA se convierte en la primera marca país en la historia de los City Nation Place Awards en recibir esta distinción en dos ocasiones.

por sus acciones durante el último año, enmarcadas en la Estrategia 2035 en dos frentes: impulsar la preferencia por productos costarricenses en mercados clave y promover el sentido de pertenencia en el país. Con este galardón, que obtuvo por primera vez en 2019, esencial COSTA RICA se convierte en la primera marca país en la historia de los City Nation Place Awards en recibir esta distinción en dos ocasiones. Mejor Estrategia de Vinculación Ciudadana: por la campaña Costa Rica Azul , una plataforma interactiva y gratuita que promueve el conocimiento del territorio marino costarricense y su biodiversidad.

por la campaña , una plataforma interactiva y gratuita que promueve el conocimiento del territorio marino costarricense y su biodiversidad. Mención honorífica en Mejor Estrategia de Comunicación: por la campaña Productores de Bienestar (Producers of Wellbeing), que promovió productos agrícolas costarricenses entre consumidores de Europa y Asia mediante una estrategia adaptada a cada mercado. La iniciativa incluyó contenidos en plataformas como Prime Video, Fire TV y Alexa, en colaboración con Amazon Ads, así como el uso de expresiones culturales como el animé para conectar con las audiencias asiáticas.

"Costa Rica, Marca País del Año, continúa fortaleciendo su reputación internacional mediante el pensamiento estratégica y una ejecución consistente y con excelencia. El jurado quedó impresionado por la combinación de iniciativas desarrolladas durante el último año, que demuestran un enfoque claro en la construcción de la identidad nacional, con proyectos que dejarán un legado duradero y un impacto sostenido. Estas iniciativas también demuestran el valor de la marca país para aprovechar las percepciones positivas y generar oportunidades en ámbitos como el comercio y el deporte. Se trata de un esfuerzo ambicioso y relevante, que demuestra cómo una marca país puede convertirse en un activo nacional significativo", comentó Clarie Dewhirst, fundadora y CEO City Nation Place.

Los tres reconocimientos obtenidos este jueves se suman a la trayectoria internacional de esencial COSTA RICA en estos premios. En 2022, la marca obtuvo el galardón de Mejor Uso de Diseño por el pasaporte biométrico costarricense y, en 2024, recibió una mención especial en Mejor Uso de Datos por una estrategia basada en inteligencia artificial y análisis de datos.

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