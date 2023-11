Los esfuerzos de sostenibilidad de ACI se revelan en la Conferencia de la ONU sobre el cambio climático

(Información remitida por la empresa firmante)

FARMINGTON HILLS, Mich., 22 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- El American Concrete Institute (ACI), junto con NEU: An ACI Center of Excellence for Carbon Neutral Concrete (NEU), hará un anuncio clave sobre sostenibilidad en la COP28, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El anuncio es parte de un evento conjunto con la Asociación Global de Cemento y Hormigón (GCCA) que se realizará el miércoles 6 de diciembre de 11:45 a. m. a 12:45 p. m. hora local en el pabellón de la GCCA.

Tony Nanni, presidente del American Concrete Institute, y Dean Frank, director ejecutivo de NEU, hablarán sobre temas de sostenibilidad relacionados con el entorno construido y revelarán un nuevo recurso que pronto estará disponible para la industria de la construcción de hormigón. Los asistentes a la COP28 están invitados a pasar por el pabellón de la GCCA para las presentaciones.

"La sostenibilidad está a la vanguardia de muchas industrias, pero la comunidad de la construcción de concreto tiene una oportunidad extraordinaria y elevada de cambiar fundamentalmente la forma en que se construyen las civilizaciones", explicó el presidente de ACI, Nanni. "ACI y NEU están en una posición única para abordar estas iniciativas y esperamos compartir nuestro conocimiento y colaborar con organizaciones que compartan este interés".

La Conferencia de las Partes de la Convención, también conocida como COP, es una iniciativa de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y convocará su 28ª reunión en la COP28 en Dubái. La COP ha reunido a los países miembro cada año durante casi tres décadas para centrar la atención del mundo en el cambio climático, cuantificar los cambios y determinar programas y responsabilidades para frenar el aumento de las temperaturas globales.

Establecida en 2018, la GCCA tiene como objetivo garantizar que el hormigón sea reconocido como el material de construcción sostenible elegido para las necesidades actuales y está comprometido a construir un futuro de hormigón brillante, resiliente y sostenible. GCCA también es socio internacional de ACI ya que las organizaciones trabajan juntas para desarrollar y difundir información sobre estructuras concretas, concretas y, especialmente, sostenibilidad concreta.

Para obtener más información sobre las iniciativas de ACI y la participación en la COP28, visite concrete.org.

