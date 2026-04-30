ESG | HitGen publica su Informe de Sostenibilidad de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa HitGen Inc. ("HitGen", SSE: 688222.SH), que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghái, publicó su Informe de Sostenibilidad 2025 el 29 de abril de 2026. Este informe es el segundo informe de sostenibilidad de HitGen y tiene como objetivo presentar las filosofías y políticas de la empresa en materia ambiental, social y de gobernanza ("ESG"), así como sus prácticas y rendimiento en materia de desarrollo sostenible durante el año 2025, para responder sistemáticamente a las inquietudes de las partes interesadas.

El doctor Jin Li, presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de HitGen Inc., comentó: "Como empresa biofarmacéutica innovadora comprometida con "contribuir a la salud humana", HitGen siempre ha creído que la esencia de una empresa reside en la creación continua de valor. En 2025, mantuvimos nuestro compromiso con acciones prácticas y decididas, impulsando el desarrollo sostenible para que se integre en la estrategia, se incorpore a la gestión y se arraigue profundamente en las operaciones. Esto fortalece la base sólida para el éxito a largo plazo y nos permite contribuir continuamente, mediante esfuerzos tangibles de HitGen, a nuestros clientes, colaboradores, inversores, empleados, así como al medio ambiente y las comunidades de las que dependemos".

Gobernanza corporativa sostenible

HitGen optimiza continuamente su sistema de gobernanza, defiende el principio de integridad en sus operaciones comerciales para establecer un referente en el sector y establece un sistema integral de gestión de riesgos para promover un desarrollo estable y a largo plazo, creando valor sostenible para todas las partes interesadas.

Cadena de valor responsable

HitGen se adhiere a la seguridad del producto y a la calidad del servicio, construye una cadena de suministro sostenible, gestiona sistemáticamente todos los aspectos de la cadena de valor y se compromete a crear valor integral a largo plazo en colaboración con las partes interesadas.

Empleados y comunidad

HitGen considera a sus empleados como el motor principal del desarrollo sostenible y a las comunidades como socios clave para el crecimiento mutuo. Fiel a una filosofía de responsabilidad centrada en las personas y comprometida con el bienestar social, HitGen promueve el desarrollo profesional de sus empleados y el desarrollo conjunto de la comunidad.

Medio ambiente

HitGen se adhiere al concepto de desarrollo verde, integra la gestión ambiental en las estrategias de operación y desarrollo de la empresa, y promueve sistemáticamente la gestión ambiental, la protección ecológica, la gestión de residuos, la utilización de recursos, la lucha contra el cambio climático y otras iniciativas.

El doctor Jin Li afirmó: "Cada paso cuenta y nos lleva a grandes logros. En nuestro camino para convertirnos en una empresa biofarmacéutica innovadora de clase mundial, seguiremos guiándonos por la demanda del mercado y utilizando los avances tecnológicos como motor, optimizando continuamente nuestro innovador sistema de servicios de descubrimiento de fármacos y contribuyendo a la construcción de un mundo más inclusivo, saludable, sostenible y accesible".

Para obtener más información sobre el Informe de Sostenibilidad de HitGen, visite: https://www.hitgen.com/en/sustainability.html

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