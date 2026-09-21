ESG Innova - ISOTools revoluciona la experiencia de cliente con su plataforma unificada y nueva imagen

ESGINNOVA - ISOTools revoluciona la experiencia de Cliente - ESGINNOVA - ISOTools

(Información remitida por la empresa firmante)

Córdoba, 21 de septiembre de 2026.- ESG Innova, grupo internacional de transformación digital para organizaciones públicas y privadas, ha presentado ESG INNOVA ONE, su nueva plataforma unificada para la gestión integral de procesos de gobierno, riesgo y cumplimiento, sostenibilidad, sistemas de gestión ISO y salud, seguridad y medioambiente. El lanzamiento llega semanas después de presentar su nueva identidad corporativa, y confirma la dirección estratégica marcada por ese rebranding: convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva real

Con ESG INNOVA ONE, ESG Innova da respuesta a un problema habitual en las organizaciones: la gestión de sus sistemas de calidad, sostenibilidad, riesgos, cumplimiento normativo y seguridad suele depender de hojas de cálculo, correos electrónicos dispersos y documentación no centralizada. La nueva plataforma sustituye ese modelo por un entorno digital, colaborativo, trazable e inteligente, capaz de conectar información, documentos, tareas, responsables, indicadores, evidencias y flujos de trabajo en un solo lugar.

La propuesta conecta directamente con el propósito que ESG Innova definió en su reciente renovación de marca: ayudar a que cada organización funcione mejor, con más conciencia y más capacidad para sostener su propio progreso. ESG INNOVA ONE es, en ese sentido, la traducción tecnológica de ese compromiso.

Uno de los ejes centrales de ESG INNOVA ONE es la incorporación de inteligencia artificial en sus distintos módulos, con capacidades orientadas a reducir la carga administrativa y mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones: análisis y clasificación automática de documentos y evidencias, identificación de desviaciones, automatización de tareas, generación de recomendaciones y gestión documental inteligente.

"ESG INNOVA ONE es la traducción operativa de lo que representamos como marca: no venimos a dejar huella por lo que instalamos, sino por lo que ayudamos a activar. Con esta plataforma, las organizaciones dejan de gestionar el cumplimiento como una obligación dispersa y empiezan a gestionarlo como una ventaja conectada, medible y escalable", señala Miguel Martín, CEO de ESG Innova.

La compañía resume el valor de la plataforma en cinco niveles: mayor eficiencia operativa, control y trazabilidad, colaboración extendida, inteligencia aplicada a la gestión y escalabilidad y gobierno corporativo.

El lanzamiento de ESG INNOVA ONE se produce apenas unas semanas después de que ESG Innova presentara su nueva imagen corporativa, un rebranding que responde a más de 25 años de trayectoria del grupo. ESG Innova cuenta con presencia en más de 30 países y más de 3.500 clientes, simplificando la gestión mediante soluciones tecnológicas a través de sus líneas de negocio ESGTools, GRCTools, ISOTools y HSETools.

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