(Información remitida por la empresa firmante)

-Eskom presenta un centro de modernización en colaboración con Huawei, que ilumina el futuro energético digital de Sudáfrica

JOHANNESBURGO, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, se llevó a cabo con éxito la ceremonia de inauguración del Centro de Modernización Eskom & Huawei, organizado conjuntamente por Eskom de Sudáfrica y Huawei. Esta alianza refleja un sólido espíritu de colaboración y un compromiso compartido con la innovación, la tecnología y el desarrollo de capacidades. El apoyo de Huawei ha sido fundamental para la transformación de la Academia de Aprendizaje de Eskom, marcando el inicio de un nuevo e ilusionante capítulo en la trayectoria de aprendizaje, innovación y modernización de Eskom. El Centro de Modernización Eskom & Huawei y el Aula Inteligente son símbolos tangibles de progreso y colaboración, que refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo de una fuerza laboral capacitada, ágil y preparada para el futuro.

Equipado con un aula inteligente especializada que utiliza las soluciones de Huawei, el centro ofrece programas de formación especializados para empleados de Eskom y jóvenes sudafricanos en áreas como TIC para el sector energético, redes inteligentes, ciberseguridad y operación y mantenimiento digital. De esta manera, crea una reserva de talento local para la digitalización del sector energético y sienta las bases para el desarrollo sostenible del sector energético de Sudáfrica.

Aprovechando sus tecnologías de TIC y energía digital, junto con su probada experiencia en implementación global, Huawei apoyará la modernización de Eskom hacia operaciones eléctricas más seguras, eficientes e inteligentes. En adelante, ambas partes profundizarán aún más la cooperación multifacética, que incluye el desarrollo tecnológico conjunto y la formación de talento, impulsando así el sector energético mediante tecnologías digitales.

En su discurso, el Honorable Ministro Dr. Kgosientsho Ramokgopa afirmó que la modernización del sistema eléctrico y el desarrollo del talento se refuerzan mutuamente. El lanzamiento del Centro de Modernización de Eskom aprovechará las tecnologías avanzadas y la experiencia en desarrollo de talento de Huawei para abordar la escasez de profesionales digitales en el sector eléctrico de Sudáfrica, mejorar la operación segura y estable de las redes eléctricas, aliviar la prolongada crisis de cortes de suministro y proporcionar una sólida seguridad energética para la recuperación económica de Sudáfrica.

El Dr. Mteto Nyati, presidente del Consejo de Administración de Eskom, destacó que la transformación digital es fundamental para la reforma y el avance de Eskom. La finalización del Centro de Modernización y las aulas inteligentes no solo fortalecen las capacidades de operación de la red, sino que también forman a la próxima generación de talentos técnicos para la empresa, lo que representa una estrategia clave para el futuro desarrollo de Eskom.

Dan Marokane, consejero delegado del Grupo Eskom, destacó que las soluciones integrales de TIC y energía digital de Huawei se adaptan perfectamente a las necesidades prácticas de la red eléctrica de Sudáfrica. Esta alianza impulsará la digitalización completa de la gestión de la red, la resolución de problemas y la operación y el mantenimiento, mejorando significativamente la fiabilidad del suministro eléctrico.

Agnes Mlambo, directora ejecutiva del Grupo de Distribución de Eskom, afirmó que el aula inteligente capacitará a los empleados de Distribución con nuevas habilidades para mejorar sus competencias digitales, optimizar la eficiencia operativa de la red de distribución, garantizar un suministro eléctrico estable para las industrias, las empresas y los residentes, y beneficiar a los hogares de toda Sudáfrica.

Como socio estratégico clave en la industria de la energía eléctrica, Huawei ha participado plenamente en la construcción general del Centro de Modernización, demostrando las subestaciones inteligentes, los sistemas de distribución inteligentes, las soluciones de energía digital, la garantía de ciberseguridad y un conjunto completo de software y hardware para el aula inteligente.

Más información: https://e.huawei.com/en/industries/grid

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