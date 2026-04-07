El eslabón perdido para las operaciones autónomas: Vitria presenta el «Knowledge Plane» autoevolutivo

(Información remitida por la empresa firmante)

MENLO PARK, California, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vitria Technology ha anunciado hoy un avance revolucionario en las operaciones de red autónomas, coincidiendo con la celebración de FutureNet World London 2026, con la presentación de su Autonomous Knowledge Plane con Self-Evolving Knowledge: un cambio decisivo de la IA probabilística a operaciones basadas en el conocimiento, explicables y cada vez más autónomas.

A medida que los proveedores de telecomunicaciones avanzan hacia el 5G-Advanced y la red como servicio (NaaS), los enfoques tradicionales centrados en los datos están demostrando carecer de contexto. Las plataformas de observabilidad y AIOps existentes detectan y correlacionan eventos, pero carecen de una comprensión real de las relaciones y dependencias del sistema. Vitria cubre esta brecha al integrar conocimiento autoevolutivo directamente en el flujo de trabajo operativo. Esto fundamenta a los agentes de IA en el contexto real de la red, los servicios y las operaciones, reduciendo la ambigüedad y eliminando la 'brecha de confianza' que ha frenado la autonomía.

La innovación: conocimiento autoevolutivo

En el núcleo se encuentra el VIA Knowledge Plane, una capa de conocimiento viva y en continua evolución que integra telemetría, topología y conocimiento institucional. Extrae de forma autónoma información de las CMDB, los registros, las métricas y los incidentes históricos para construir ontologías dinámicas utilizando estándares semánticos del W3C. El resultado es un gemelo digital impulsado por el conocimiento que captura las relaciones entre la infraestructura, las funciones virtualizadas y los servicios, lo que permite a la IA razonar, actuar y mejorar con el tiempo.

Las operaciones autónomas requieren algo más que datos: requieren comprensión. A medida que la IA de agentes eleva el nivel de exigencia, operar sin esa comprensión ya no es una limitación, sino un riesgo, afirmó el doctor Dale Skeen, cofundador y director técnico de Vitria Technology. El Self-Evolving Knowledge Plane de Vitria transforma AIOps de un sistema de generación de informes a un sistema de comprensión que permite a la IA de agentes razonar en sistemas complejos, actuar con precisión y mejorar los resultados con el tiempo, lo que ofrece una vía fiable hacia las operaciones autónomas.

De las señales a la causa raíz y a la resolución

El impacto es inmediato en escenarios complejos y que abarcan varios dominios. En una implementación reciente, Vitria rastreó el deterioro de la experiencia del usuario en la red de radio hasta llegar a las limitaciones de recursos en un enrutador virtualizado de la capa de transporte, identificando la causa raíz a través de las capas y activando la corrección automatizada. El resultado: una resolución hasta un 80% más rápida y una reducción del esfuerzo manual de entre el 50% y el 80%.

Principales diferenciadores

Razonamiento determinista: la IA opera dentro de un plano de conocimiento verificable, lo que garantiza decisiones precisas y explicables.

Inteligencia federada y compartida con adquisición continua de conocimientos.

Basada en estándares y transparente, con pruebas operativas.

Implementada en algunas de las redes más grandes del mundo, VIA AIOps está alcanzando tasas de resolución de incidencias superiores al 95%, ofreciendo altos niveles de automatización y detectando y resolviendo problemas antes de que afecten a los clientes.

Vitria Technology presentará estas innovaciones en FutureNet World London, en abril de 2026. Para obtener más información sobre la transición de operaciones basadas en datos a operaciones basadas en el conocimiento, visite Vitria.com

Contacto para medios: Ava SpinaleResponsable de marketing de Vitriaaspinale@vitria.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ava-spinale-a17767295/

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