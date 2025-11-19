Eslovaquia invita a los visitantes al impresionante Domo de Hielo de Tatra en los Altos Tatras

(Información remitida por la empresa firmante)

BRATISLAVA, Eslovaquia, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Domo de Hielo de Tatra y la temporada de invierno en los Altos Tatras han abierto oficialmente sus puertas, invitando a los visitantes a descubrir las hermosas montañas de Eslovaquia durante las vacaciones de invierno. Una de las atracciones de temporada más emblemáticas del país vuelve a recibir a sus visitantes con un deslumbrante espectáculo de artesanía, luz y arquitectura de hielo.

El tema de la 13ª edición de este excepcional proyecto es la Basílica de St. John Lateran en Roma, considerada la "madre y cabeza" de todas las iglesias de la capital italiana y del mundo entero. Su presentación en forma de hielo marca simbólicamente el inicio de la temporada de invierno en los Tatras.

La organización nacional de turismo SLOVAKIA TRAVEL destaca que el Domo de Hielo de Tatra es una atracción popular tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Combinado con la belleza natural de los Tatras y sus atractivas oportunidades para esquiar, crea un destino ideal para unas vacaciones de invierno.

Los visitantes pueden explorar el domo hasta el 19 de abril de 2026. La entrada es gratuita. El domo se encuentra en Hrebienok y se puede acceder a el caminando o en funicular desde Star Smokovec.

La estructura de hielo de este año rinde homenaje a dos papas: el papa Francisco, fallecido en 2025, y su sucesor, el papa León XIV. Destaca la representación de los retratos de seis papas. Además de la réplica de la fachada de la basílica, los visitantes pueden admirar la Puerta Santa y el trono papal.

El diseño arquitectónico del domo fue creado nuevamente por el escultor Adam Bakoš, quien trabajó en la estructura junto con veinte escultores de Eslovaquia, la República Checa, Polonia y Alemania durante 25 días. En total, la instalación se construyó utilizando 225 toneladas de hielo y 1.800 bloques de hielo.

Información práctica:

Ubicación: Hrebienok, Altos Tatras

Abierto hasta: abril de 2026 (sujeto a las condiciones climáticas)

Entrada: Gratuita

Acceso: Funicular desde Star Smokovec, con salidas varias veces por hora

Horario: Todos los días, entrada gratuita

Eslovaquia invita cordialmente a los visitantes a experimentar la serena belleza de los Altos Tatras, donde la naturaleza, la cultura y el arte invernal se unen en un lugar extraordinario.

SLOVAKIA TRAVEL es la organización nacional para la promoción del turismo en Eslovaquia. Su principal tarea es el desarrollo del turismo tanto en el mercado nacional como en el internacional.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eslovaquia-invita-a-los-visitantes-al-impresionante-domo-de-hielo-de-tatra-en-los-altos-tatras-302620759.html