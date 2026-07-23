Tu Espacio Psicológico analiza el TDAH en adultos: del infradiagnóstico infantil a consulta clínica actual - Tu Espacio Psicológico

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de julio de 2026.- El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad ha dejado de asociarse en exclusiva al niño inquieto que no puede parar de moverse en el aula. En los últimos años, en Tu Espacio Psicológico, psicólogos en Barcelona, se registra un aumento sostenido de consultas de adultos (y, sobre todo, de mujeres adultas) que llegan pidiendo una evaluación. Muchos cuentan la misma historia: llevan toda la vida sintiéndose “distintos”, “despistados” o “un desastre”, y solo ahora empiezan a sospechar que detrás de esa sensación hay una explicación clínica.

Un trastorno del neurodesarrollo, no un rasgo de carácter

El TDAH es una condición del neurodesarrollo recogida en el DSM-5 y la CIE-11, caracterizada por inatención, impulsividad y/o hiperactividad que afectan al funcionamiento diario. Tiene una base neurobiológica, con alta heredabilidad y alteraciones en circuitos cerebrales relacionados con la atención y el control inhibitorio.

No se trata de falta de voluntad, mala educación o pereza, ni de un fenómeno reciente. Es un trastorno descrito desde hace más de un siglo y reconocido por la comunidad científica. Lo que ha cambiado es la capacidad de identificarlo más allá del perfil clásico del niño hiperactivo.

¿Cómo se siente el TDAH desde dentro?

La experiencia subjetiva ayuda a entender por qué muchas personas llegan al diagnóstico agotadas. Los pacientes suelen describirlo como una mente “a mil”, con múltiples pensamientos simultáneos o una sensación constante de saturación mental.

A nivel cognitivo, se observa atención inestable, hiperfoco en actividades motivantes, olvidos frecuentes y dificultad para priorizar tareas, lo que puede derivar en procrastinación y desorganización.

En el plano emocional aparece frustración, baja autoestima e hipersensibilidad al rechazo, mientras que a nivel físico son habituales la inquietud interna y los problemas de sueño, generando una sensación de cansancio continuo y mente acelerada.

¿Por qué tantos adultos llegan tarde al diagnóstico?

Muchos adultos que reciben diagnóstico de TDAH no fueron evaluados en la infancia por varias razones.

Durante años, se asoció el TDAH principalmente al perfil de niño hiperactivo, mientras que las presentaciones inatentas pasaban desapercibidas. Además, en niñas y mujeres es frecuente un infradiagnóstico debido a síntomas más internalizados como desorganización, ansiedad o baja autoestima.

También influye el aumento de las demandas en la vida adulta, que hace que las dificultades de organización y autorregulación se hagan más evidentes.

En cualquier caso, el diagnóstico tardío es clínicamente válido, ya que los criterios se basan en la presencia de síntomas desde la infancia, aunque no haya existido una evaluación previa.

¿Cómo cambia el TDAH con la edad?

El TDAH no desaparece al crecer, sino que cambia de forma. La hiperactividad infantil suele evolucionar hacia una inquietud interna, necesidad constante de actividad y dificultad para tolerar el aburrimiento.

La impulsividad puede manifestarse en decisiones precipitadas o compras impulsivas, mientras que la inatención se traduce en procrastinación, desorganización, retrasos frecuentes y dificultad para finalizar tareas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Los psicólogos Miguel García Márquez y Mónica Ruiz Romero, fundadores del centro Tu Espacio Psicológico, especialistas en TDAH en Barcelona,

insisten en que esta variabilidad es precisamente lo que más confunde al entorno: no es que el adulto con TDAH “no pueda hacer nada”, es que su rendimiento es profundamente irregular, con días brillantes y otros en los que cuesta avanzar lo más mínimo.

La importancia del diagnóstico diferencial

El TDAH puede diagnosticarse tarde porque sus síntomas se confunden con otros cuadros, por lo que es clave un buen diagnóstico diferencial.

En la ansiedad, la falta de concentración aparece con las preocupaciones y mejora al reducirlas, mientras que en el TDAH es crónica desde la infancia. En la depresión, los problemas cognitivos van ligados al estado de ánimo y remiten al mejorar este, a diferencia del TDAH, donde son persistentes.

En el burnout, los síntomas suelen revertir al cambiar las condiciones de estrés, mientras que en el TDAH se mantienen. En altas capacidades, la desconexión depende del aburrimiento y mejora con retos, pero en el TDAH la desorganización es constante.

Finalmente, en el TEA predominan dificultades de comunicación social y rigidez, aunque puede coexistir con TDAH, lo que requiere una evaluación especialmente cuidadosa.

Comorbilidad: el TDAH rara vez viene solo

La literatura científica es consistente en este punto: el TDAH adulto presenta una alta tasa de comorbilidad. Los trastornos de ansiedad, los episodios depresivos, los trastornos del sueño (con cifras que llegan al 70% en adultos) y un mayor riesgo de conductas adictivas —desde sustancias hasta uso compulsivo de pantallas o compras— son los más frecuentes. La regulación emocional, especialmente la sensibilidad al rechazo y las reacciones intensas ante pequeños contratiempos, es otro de los rasgos que aparecen una y otra vez en consulta.

Cómo se diagnostica realmente: ni un test online ni una sola entrevista

El diagnóstico de TDAH es clínico y multimodal, no se basa en un único test ni en una entrevista breve.

Incluye entrevista estructurada (como la DIVA-5 en adultos), pruebas de atención y funciones ejecutivas, evaluación cognitiva, cuestionarios emocionales y recopilación de información de distintos contextos, además de diagnóstico diferencial.

El proceso no es inmediato: en adultos puede durar entre dos y tres meses. En niños, las señales varían según la edad, pero son solo indicadores orientativos, ya que siempre se requiere una evaluación clínica completa.

Mitos que conviene desmontar

A pesar del avance científico, siguen circulando algunos mitos sobre el TDAH:

La capacidad de hiperfoco en actividades como videojuegos no implica poder concentrarse en tareas rutinarias o poco estimulantes. Tampoco es cierto que afecte solo a niños, ya que muchos síntomas persisten en la edad adulta.

El TDAH no siempre implica hiperactividad visible, y no se “cura” únicamente con medicación, sino que requiere un abordaje integral con apoyo psicológico y, en algunos casos, tratamiento farmacológico.

Además, tener un buen rendimiento laboral no descarta el TDAH, ya que muchas personas compensan sus dificultades a costa de un gran esfuerzo y desgaste interno.

¿Por qué importa diagnosticar bien y a tiempo?

El diagnóstico no es una etiqueta, sino una explicación que ayuda a ordenar la experiencia. Permite entender la historia personal, diferenciar los síntomas de la identidad y acceder a un tratamiento que combine estrategias prácticas y trabajo terapéutico sobre la autoestima.

En niños, la detección temprana ayuda a evitar el impacto académico y emocional y a intervenir también en el entorno familiar y escolar. En adultos, facilita reinterpretar la propia historia desde una perspectiva más comprensiva.

Por ello, si los síntomas son persistentes, aparecen en distintos contextos y generan malestar, se recomienda una evaluación profesional especializada en neurodesarrollo.

Como concluyen Miguel García Márquez y Mónica Ruiz Romero desde Tu Espacio Psicológico, el TDAH no se cura porque no es una enfermedad: es una forma diferente de funcionar del cerebro, donde se entiende, se trata y, sobre todo, se acompaña. Y eso, para muchas personas que llevan décadas sintiéndose 'mal hechas', ya es el principio de un cambio.

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