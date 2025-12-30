El espacio seguro de Veronika

(Información remitida por la empresa firmante)

Las inversiones de Education Cannot Wait realizadas por UNICEF están apoyando a niñas y niños afectados por crisis para que puedan acceder a apoyo psicosocial y de salud mental vital, al tiempo que mejoran los resultados de aprendizaje en Ucrania.

KIEV, Ucrania, 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Veronika, de seis años, solía pasar sus días riendo y jugando en los tranquilos suburbios de Kiev. Pero en 2022, todo cambió con el estallido de la guerra en Ucrania, que destrozó su vida despreocupada y puso su mundo patas arriba.

"Alerta de ataque aéreo: es peligroso. Agarras todo, lo metes en la mochila y corres a la puerta del aula", dijo Veronika.

Las escuelas cerraron y fuertes explosiones resonaron por las calles. El pánico se apoderó de la familia de Veronika. Rápidamente empacaron sus vidas en unas cuantas maletas y, con el corazón apesadumbrado, dejaron atrás el único hogar que Veronika había conocido.

Tras mudarse su familia a Kiev, Veronika comenzó primer grado, intentando adaptarse a un nuevo entorno. Sin embargo, todo le resultaba desconocido y lejano. Con dificultades para adaptarse, sus padres decidieron trasladarla a otra escuela.

La guerra y las constantes mudanzas afectaron gravemente la salud mental de Veronika, dejándola con una sensación de pérdida y ansiedad mientras luchaba por encontrar un hogar y un sentido de pertenencia. Sin embargo, gracias a la reintegración a la educación formal, financiada por Education Cannot Wait (ECW) e impartida por UNICEF Ucrania, Veronika encontró esperanza y pudo recuperar la normalidad. Esta inversión le ofreció la oportunidad de reintegrarse al sistema educativo, socializar y recuperarse de las pérdidas de aprendizaje.

"Cuando llegamos a la escuela ucraniana, para Veronika fue como un mundo completamente nuevo, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Era nueva, una extraña, y fue realmente difícil para ella", dijo Lyubov, la madre de Veronika.

Al regresar, Veronika no fue recibida por el cálido abrazo de la familiaridad, sino por el abrumador desafío de comenzar de nuevo en un entorno que le resultaba extraño. El peso de sus experiencias afectó su bienestar, dejándola con una sensación de aislamiento e incertidumbre.

Para ayudarla a adaptarse y recuperar la confianza, Veronika participó en sesiones dinámicas y motivadoras en su escuela, especialmente diseñadas para niños como ella.

Valentyna, psicóloga infantil que trabaja con la niña de 6 años, comentó: "Trabajamos directamente con niños desplazados, refugiados y de familias numerosas o desfavorecidas. Todo esto se hace para ayudar a la niña a socializar y adaptarse con mayor facilidad. En las sesiones, intentamos hacer todo lo posible para asegurarnos de que Veronika se integrara en un grupo activo con un enorme potencial creativo".

Estas sesiones le brindaron a Veronika un espacio seguro para reconectar con los demás, expresarse y recuperar poco a poco el sentido de pertenencia que había perdido. "Veronika empezó a hacer amigos en clase. Los niños empezaron a mostrar empatía y tolerancia. En nuestras sesiones, aprendieron a comunicarse para entenderse y resolver conflictos", afirmó Valentyna.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, la educación de millones de niños se ha visto gravemente afectada, y muchos no han podido acceder a la educación presencial. Más de 1.600 centros educativos han resultado dañados o destruidos.

Las iniciativas financiadas por ECW en Ucrania buscan mejorar los resultados educativos de los niños afectados por crisis mediante la creación de entornos físicos más seguros, la ampliación del aprendizaje digital y a distancia cuando sea necesario y la oferta de clases de recuperación. Los niños también reciben un sólido apoyo psicosocial y de salud mental para ayudarlos a sanar, crecer y superar el conflicto en curso.

La trayectoria de Veronika, desde las sombras de la guerra hasta la luz de la amistad, es un testimonio de resiliencia y esperanza. Con apoyo y compasión, los niños pueden transformar su dolor en propósito, paso a paso. La niña de 6 años afirmó: "Me gustan las matemáticas, el inglés, el arte y la educación física en la escuela. Sueño con ser veterinaria, cantante o actriz".

