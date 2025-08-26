Espacios de trabajo sin ruidos gracias a los paneles acústicos para suelos de Selection by Andemen

(Información remitida por la empresa firmante)

El reciclaje de vaqueros denim se convierte en el mejor aliado para eliminar la contaminación acústica

Madrid, 26 de agosto de 2025.-

De fácil instalación, antideslizante, con un formato modular, llega a España gracias al proyecto Selection by Andemen, la moqueta para suelos compuesta por un 95% de vaqueros denim reciclados que brindan una absorción acústica natural que elimina de forma eficaz y sostenible la exposición a ruidos.



Ideal para entornos laborales y para grandes espacios como hoteles e instalaciones feriales, el suelo acústico Eco Resonace es el suelo que no se nota pero que se oye cuándo no está. De diseño minimalista y estética calmada, la moqueta que garantiza confort acústico y resistencia al paso diario, se compone de paneles cuadrados de cincuenta por cincuenta centímetros que reducen notablemente el ruido y la reverberación.



Fabricado con poliéster y vaqueros denim reciclados, el nuevo suelo Eco Resonance es recortable, se adapta a cualquier ambiente y cuenta con Pasaporte Digital de Producto (DPP), que asegura su trazabilidad y circularidad, y con la certificación internacional GRS (Global Recycled Standard).



A diferencia de otros suelos técnicos, Eco Resonance, combina estética y funcionalidad, gracias a una amplia selección de tonalidades naturales que convierten el primer suelo de vaqueros reciclados en una opción ideal para hoteles, tiendas y espacios coworking para proyectos de interiorismo que buscan diferenciarse.



Eco Resonance es uno de los productos estrella de Selection by Andemen, la nueva plataforma valenciana de venta selectiva para particulares y profesionales del mundo del diseño, la construcción y la hostelería.



Sobre Andemen

Andemen Group es un holding empresarial con raíces valencianas y vocación internacional. Con más de 18 años de trayectoria, trabaja para acercar fabricantes globales a los canales profesionales y retail de Europa. Coordina cada etapa del proceso: desde el sourcing y la adaptación del producto, hasta su comercialización y postventa personalizada, actuando con eficiencia, visión estratégica y foco en el canal.



Selection by Andemen, parte del grupo, es una plataforma especializada en interiorismo y construcción que ofrece servicios para la comercialización de colecciones de fabricantes en proyectos contract y canal profesional. Más que un catálogo, es un ecosistema de apoyo y asesoría que conecta a estudios de arquitectura, interioristas y promotoras con soluciones seleccionadas por su calidad, innovación y diseño.



El revestimiento de suelo acústico Eco Resonance es uno de los productos emblemáticos que forman parte de esta propuesta: una solución que combina sostenibilidad, estética y rendimiento técnico, pensada para aportar valor en proyectos de gran escala y reforzar el compromiso de Selection by Andemen con un diseño consciente y funcional.







