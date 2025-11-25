Espadas y Más se afianza como el ecommerce de referencia en el sector

(Información remitida por la empresa firmante)

Espadas y Más: de una compra casual de 500 € al mayor ecommerce global especializado en espadas, réplicas históricas y equipamiento medieval

Onyón-Onión, 25 de noviembre.- Lo que empezó como una compra fortuita de un lote de espadas por apenas 500 euros se ha convertido hoy en Espadas y Más, una de las mayores tiendas online del mundo dedicadas a espadas, katanas, armas históricas, armaduras, réplicas de cine y merchandising coleccionable. La compañía, fundada por Eduardo Sáenz, exporta diariamente a cualquier país del mundo, con un volumen de envíos y catálogo que la posicionan como un referente internacional del sector.



Una historia que empezó por casualidad y acabó convirtiéndose en un gigante del sector

Espadas y Más nació sin inversión externa, sin plan de negocio y sin intención inicial de crear una empresa.

Eduardo Sáenz, coleccionista y apasionado de las armas históricas, encontró un lote de espadas online; quería solo una pieza, pero el vendedor se negaba a venderlas por separado. Aquello derivó en la compra de todo el lote por 500 €, con la idea de quedarse la que deseaba y vender el resto.



El resultado: el lote se vendió rápidamente, Eduardo reinvirtió en más piezas, y durante meses siguió comprando y revendiendo hasta que el crecimiento orgánico le llevó a buscar proveedores, crear una tienda online llamada espadasymas.com y profesionalizar el negocio.



Hoy, ese pequeño experimento se ha convertido en un ecommerce líder que factura a escala internacional y que continúa ampliando catálogo, infraestructura y comunidad.



Presencia global y envíos a cualquier parte del mundo

Aunque la empresa opera desde España, su actividad es completamente global.

Espadas y Más realiza envíos internacionales de forma habitual y constante, abasteciendo a clientes de Europa, América, Asia y Oceanía.



Su posicionamiento SEO, el reconocimiento de marca y la demanda de productos ligados al cine, la fantasía, el anime y la recreación histórica han impulsado su expansión mundial.



Un catálogo único: más de 10.000 productos para coleccionistas, recreacionistas, cosplayers y fans de la fantasía

La compañía ofrece una de las selecciones más amplias del sector:



• Espadas y armas históricas: templarios, vikingos, romanos, samuráis y más.



• Katanas funcionales y decorativas.



• Réplicas oficiales de cine, series y videojuegos (The Witcher, Naruto, LOTR, Game of Thrones, etc.).



• Armaduras, escudos y equipamiento para recreación y cosplay.



• Merchandising coleccionable, figuras, estatuas y piezas de edición limitada.



La especialización y profundidad del catálogo han convertido a Espadas y Más en un punto de referencia para aficionados, coleccionistas, productoras audiovisuales y academias de esgrima histórica (HEMA).



Claves del éxito: una comunidad enorme y presencia en todas las redes sociales

Uno de los pilares del crecimiento de la marca es su actividad en redes sociales, donde genera una comunidad muy activa y altamente fidelizada. Espadas y Más está presente en todas las plataformas relevantes, desde Instagram y TikTok hasta YouTube, Facebook o Twitch.



Además, influencers, creadores de contenido y figuras públicas muestran sus productos de forma constante, impulsando el alcance orgánico y la visibilidad internacional de la marca.



Atención especializada y logística optimizada

La compañía mantiene su esencia original: asesoramiento experto desde la pasión coleccionista. Sus clientes reciben:



• Atención personalizada por especialistas.



• Envíos nacionales e internacionales seguros.



• Embalaje profesional para piezas delicadas.



• Métodos de pago fiables y garantía en todos los productos.





Contacto

Nombre contacto: Eduardo Sáenz

Descripción contacto: Espadas y Más / Propietario

Teléfono de contacto: 644246660

