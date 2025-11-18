España afronta el riesgo de quedar rezagada en la transformación global por falta de un proyecto común

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de noviembre de 2025.-

Antonio Nieto Rodríguez, único español incluido dos veces consecutivas en el ranking Thinkers50 y autor de referencia de Harvard Business Review, alerta sobre la ausencia de una visión‑país y la necesidad urgente de profesionalizar la ejecución de proyectos estratégicos

El experto global en liderazgo de proyectos y transformación organizacional, Antonio Nieto Rodríguez, ha sido nuevamente incluido en el prestigioso ranking internacional Thinkers50, considerado por el Financial Times como 'los Óscars del management'. Con esta nueva distinción, Nieto Rodríguez se convierte en el primer español en figurar en dos ediciones consecutivas (2023 y 2025), consolidándose como una de las voces más influyentes del mundo en estrategia y liderazgo empresarial.



Diversos análisis realizados por Nieto Rodríguez señalan que España se encuentra en un momento decisivo, marcado por la ausencia de un proyecto común capaz de alinear a ciudadanos, empresas e instituciones. Según el experto, esta falta de narrativa compartida contrasta con la claridad estratégica de los movimientos que buscan fragmentar el país, que sí disponen de mensajes, organización y persistencia.



En el ámbito empresarial, Nieto‑Rodríguez advierte que una parte relevante del tejido directivo español continúa tomando decisiones bajo presupuestos propios de un mundo estable, a pesar de encontrarse en una era caracterizada por la disrupción tecnológica, climática y geopolítica. La transformación —sostiene— se ha convertido en una necesidad estructural que requiere agilidad, enfoque y una capacidad real de ejecución que muchas organizaciones aún no han desarrollado.



Este déficit se refleja en los datos: las pérdidas asociadas a proyectos fallidos, mal gestionados o no finalizados podrían ascender a miles de millones de euros al año en España, afectando directamente a la competitividad, la confianza institucional y el avance colectivo.



Con el objetivo de abordar este reto, Nieto Rodríguez publicará en enero de 2026 su nuevo libro con Harvard Business Review Press, titulado Powered by Projects: Leading Your Organization in the Transformation Age. La obra propone una hoja de ruta que aspira a reducir a la mitad la tasa global de fracaso de proyectos antes de 2030, mediante la profesionalización de la ejecución, el empoderamiento de los líderes de proyectos y el rediseño de las organizaciones para operar con mayor claridad, agilidad y responsabilidad.



Según Nieto Rodríguez, los proyectos deben dejar de considerarse actividades operativas y pasar a ser reconocidos como el principal motor del liderazgo y el cambio en el siglo XXI. En este sentido, señala que España necesita impulsar una agenda nacional de transformación basada en grandes proyectos estratégicos de digitalización, sostenibilidad, educación, sanidad e inclusión, con impacto real y una excelente ejecución.



La ausencia de esta agenda —advierte— puede conducir a una pérdida progresiva de cohesión y relevancia en el contexto de la transformación global.



Además de haber sido presidente del Project Management Institute (PMI), la mayor asociación mundial de dirección de proyectos, Nieto Rodríguez ha desempeñado funciones de liderazgo en multinacionales como BNP Paribas Fortis, PwC y GSK, y ha asesorado a organizaciones como Google, ING, Nestlé, Naciones Unidas y distintos gobiernos. Es profesor en escuelas de negocio como IE, Duke CE y Hult International Business School, y es el autor español con mayor número de artículos publicados en Harvard Business Review.





