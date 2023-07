España campeona de Europa de esports en eFootball

(Información remitida por la empresa firmante)

Polonia, 3 de julio de 2023.

Miguel Mestre jugador valenciano de la selección española de esports Fejuves se ha impuesto en el Europeo de esports organizado por el Comité Olímpico Europeo y Global Esports Federation (GEF) para el juego efootball en katowice (Polonia)

El Campeonato de Europa European Games Esports Championships (#EGE23) organizado por la Global Esports Federation (GEF) y el Comité Olímpico Europeo se ha desarrollado del 29 de Junio al 2 de Julio en una de la meca de los esports, en el International Congress Center (MCK) en Katowice (Polonia). Y han tomado parte 28 países.



Miguel Mestre, jugador profesional que compite para el Bayern de Múnich de esports, ha sido el representante de la Selección Española de esports de FEJUVES.



Tras el sorteo inicial España quedó encuadrada en el grupo A conocido como el grupo de la muerte por el nivel de los jugadores y las selecciones. Dónde también estaban República Checa, Turquía, Albania, Gran Bretaña, Italia y Georgia



Tras una maratoniana jornada de jueves finalizó primero de grupo y siguió avanzando con paso firme en eliminatorias tras ganar al representante de Italia, llegó a semifinales contra Serbia y en la final contra Turquía, se enfrentó a su compañero de tipo en el Bayern de Múnich de esports Mücahit Sevimli al que venció por tres partidos a uno.



España es una potencia mundial en el simulador de fútbol de konami conocido como efootball (la evolución de la mítica saga Pro Evolution Soccer o PES) en el Mundial de 2021 en Eilat (Israel) España a través de JoseSG93 obtuvo la medalla de Bronce y en el mundial del pasado 2022 en Bali (Indonesia) se llegó al TOP 5 mundial.



Las palabras de Mestre denotan su felicidad ante el hito que supone llevar a España a lo más alto de una competición. "Es un orgullo y una sensación única lograr la victoria en una competición internacional y escuchar el himno. Ha sido muy difícil porque se ha celebrado en una plataforma que no es la habitual y porque los jugadores nos conocemos mucho, pero me ha salido un gran campeonato y estoy muy feliz por esta victoria".



Las declaraciones de Nacho Chamorro, secretario de la Federación: "para nosotros es un hito, una alegría inmensa porque detrás de esta victoria hay mucha gente, un equipo increíble de personas que le meten mucho tiempo y pasión. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores la confianza; Telefónica, Joma, UDIT y el G100 han apostado por este entretenimiento y por nosotros y llevamos esa responsabilidad en cada paso que damos. El sector necesita estas alegrías y esta visibilidad. Enhorabuena sobre todo a Miguel, a nuestro delegado Alex y sobretodo a quienes apoyan al sector del gaming en España".



España seguirá compitiendo este 2023 porque a finales de Agosto (Del 25 Agosto al 3 Septiembre) se celebra el XV Mundial de esports de IESF que tendrá lugar en IASI (Rumanía) y será una nueva oportunidad de demostrar el nivel de los esports en España.



Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports que nace en Octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores y jugadoras de videojuegos.



Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.



Sobre UDIT – Universidad de Diseño y Tecnología

UDIT es la primera Universidad de Diseño y Tecnología en España, impulsora de las industrias creativas, y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de ESNE.



El mayor campus universitario especializado en Diseño y Tecnología de España está ubicado en el corazón de Madrid y dispone de más de 13.000 m2 de punteras instalaciones. Esta institución pionera cuenta en sus aulas con más de 2.300 estudiantes que se forman para convertirse en las nuevas generaciones que impulsen las industrias creativas.



En el curso 2023-2024 la oferta formativa de UDIT la conformarán once Grados Universitarios Oficiales: Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, Animación, Diseño Multimedia y Gráfico, Diseño Audiovisual e Ilustración, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño de Producto, Gestión y Comunicación de la Moda, Publicidad y Creación de Marca, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería de Desarrollo de Software.



A nivel de postgrado, UDIT impartirá en el próximo curso siete Másteres Universitarios Oficiales: Experiencia de Usuario, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Ilustración, Diseño de Producto, Inteligencia Artificial y Diseño de Moda.



Asimismo, UDIT cuenta con un centro de formación profesional en el que se impartirán tres Ciclos Formativos de Grado Superior: Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web.



El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales de UDIT celebra en 2023 trece años de andadura y fue la primera titulación oficial en esta materia de España.



Con una duración de cuatro años, este grado está enfocado a formar especialistas en los ámbitos imprescindibles para crear un videojuego: artistas (concept artist, artista 2D y 3D, animador...), diseñadores (de mecánicas de juego y de niveles, guionista, productor...) y programadores (de IA, de sistemas multijugador, ingeniero de software...).



Se trata de una titulación que, a partir de segundo curso, incorpora menciones en Arte para Videojuegos, Game Design o Programación, permitiendo al alumno especializarse en la rama que más le interese desde una visión global de la industria de los Videojuegos.



Sobre el G100

El #G100 es un modelo metodológico original de El Hueco que, utilizando la inteligencia colectiva y la cocreación , tiene como objetivo la ideación e implementación de acciones, proyectos y programas que contribuyan a construir una nueva ruralidad , sobre las bases de la innovación social y la cooperación



Sobre JOMA:

La empresa española de equipamiento deportivo Joma Sport, fundada por Fructuoso López hace 53 años y ahora dirigida por sus hijos, mantiene su carácter de empresa familiar aunque compite en el mercado global, exporta a 110 países y obtiene tres cuartas partes de sus ventas del exterior.







