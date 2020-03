COMUNICADO: En España se desconoce el número de personas con pérdida auditiva no tratada

COMUNICADO: En España se desconoce el número de personas con pérdida auditiva no

Un nuevo estudio promovido por la Asociación Nacional de Audioprotesistas permitirá avanzar hacia un mejor tratamiento de la pérdida auditiva y una mayor satisfacción de los usuarios con sus audífonos

Cada 3 de marzo tiene lugar el Día Mundial de la Audición, cuyo objetivo es el de concienciar a la población mundial sobre cómo prevenir la sordera y su tratamiento. Sin embargo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una gran brecha entre el número de personas que padecen una pérdida auditiva y aquellas que emplean prótesis auditivas o implantes para tratarla. A nivel mundial, entorno al 83% de las personas que necesitan audífonos no lo utilizan.

En España se desconoce la prevalencia de la pérdida auditiva y del uso de audífonos entre la población con hipoacusia. Tampoco existen datos documentados sobre las causas que mueven a las personas con pérdida auditiva a adaptarse o las que provocan que algunas de ellas rechacen la adaptación.

Se carece de estudios sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con sus prótesis auditivas, cuáles son las situaciones donde obtienen un mayor beneficio con el uso de los audífonos y con las que se sienten más insatisfechos o no consiguen la ayuda esperada con sus dispositivos.

La Asociación Nacional de Audioprotesistas (ANA) ha promovido el primer estudio de satisfacción de usuarios de audífonos que se realizará en España y que arrojará luz a todas estas cuestiones. “EuroTrak es el primer estudio de este tipo que se desarrolla en España, pero hace más de 10 años que se realiza de forma estandarizada y periódica en distintos países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, entre otros”, afirma Jordi Serra, presidente de la ANA.

Los datos obtenidos en el estudio español permitirán realizar comparaciones con el resto de los estudios europeos e, incluso, entre continentes, dado que EuroTrak está diseñado para ser compatible con el MarkeTrak de Estados Unidos. También se establecerán datos comparativos y de evolución, ya que está previsto de que se repita dentro de 3 años.

EuroTrak España ha podido llevarse a cabo gracias al partenariado de los principales fabricantes mundiales de audífonos como Demant, ResoundGN, Sivantos, Sonova, Starkey y Widex. Los resultados se presentarán públicamente el próximo 25 de abril en el Simposio Extraordinario que la ANA celebrará en IFEMA, Madrid.

“Algunos indicadores del estudio, como la percepción del usuario acerca de los beneficios y la calidad de vida que aportan los audífonos o las barreras y facilitadores asociados a la adopción de audífonos, podrán elevarse a las administraciones, para que se tome mayor conciencia de las repercusiones socio-económicas que conlleva no tratar las pérdidas auditivas”, indica Serra.

Y es que según el informe científico “Hearing Loss – Numbers and Costs” presentado en el Parlamento Europeo en Bruselas, el 6 de marzo de 2019, con motivo del Día Mundial de la Audición, la pérdida auditiva no tratada en la UE cuesta 185 mil millones de euros cada año, lo que supone 25 mil millones de euros más que el presupuesto de la UE para 2018. Por su parte, las personas con discapacidad auditiva no tratada experimentan problemas sociales, físicos o psicológicos, como falta de concentración, baja autoestima o depresión.

