Coche eléctrico - Allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

España ocupa el puesto 17 del Allianz Green Transition Tracker 2026 y mejora 0,7 puntos en su camino hacia las cero emisiones netas, aunque avanza por debajo de la media mundial y europea. Las ventas de coches eléctricos alcanzaron el 20% de las matriculaciones de vehículos nuevos en 2025, frente al 11% del año anterior. A nivel global, las renovables ya son la principal fuente de electricidad y las emisiones de CO₂ podrían caer por primera vez fuera de una recesión

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- España avanza hacia una economía con cero emisiones netas, aunque a un ritmo inferior al de sus socios europeos. Según el Allianz Green Transition Tracker 2026, de Allianz Research, España ocupa la posición 17 entre 65 economías analizadas, con una puntuación de 32,0 y una mejora de 0,7 puntos respecto al año anterior. El estudio detecta señales positivas, sobre todo en movilidad eléctrica, pero advierte de que la desaceleración de las renovables y el aumento de las emisiones alejan a España de su objetivo climático.



La movilidad eléctrica impulsa los avances de España

En 2025, los vehículos eléctricos representaron el 20% de las ventas de coches nuevos, frente al 11% de 2024.



Con una puntuación de 32,0, España ha recorrido aproximadamente un tercio del camino hacia sus objetivos de cero emisiones netas. El país se sitúa por delante de Francia, Italia y Chequia, aunque por detrás de Alemania, Suecia y Rumanía.



La energía: el principal reto pendiente de España

Pese a los avances en movilidad, el informe señala el sector energético como el principal desafío de España. Tras crecer un 12,0% el año anterior, la producción renovable se ha estancado y la cuota de energías bajas en carbono ha descendido del 76,7% al 74,6%. Al mismo tiempo, las emisiones aumentaron un 2,0% en 2025.



Según Allianz Research, estos factores dificultan el avance hacia la neutralidad climática. De mantenerse la tendencia actual, España no alcanzaría el objetivo de cero emisiones netas dentro de este siglo.



"España avanza con fuerza en movilidad eléctrica y reduce sus emisiones per cápita asociadas al consumo. Sin embargo, el estancamiento de la generación renovable y el aumento de las emisiones muestran que la transición sigue siendo desigual y que es necesario acelerar las inversiones en redes eléctricas, almacenamiento y energías renovables, junto con una mayor flexibilidad en la demanda de electricidad, para alcanzar las cero emisiones netas", afirma Katharina Utermoehl, directora de Investigación Temática y de Políticas de Allianz Research.



La transición avanza en el mundo, pero aún no al ritmo necesario

A escala global, la mayoría de los países sigue avanzando hacia las cero emisiones netas, aunque a un ritmo insuficiente. De las 65 economías analizadas, 56 mejoraron su puntuación en los últimos doce meses, pero solo alrededor de un tercio mantiene un ritmo compatible con el Acuerdo de París.



Las renovables superan al carbón

El informe identifica un punto de inflexión en la transición energética mundial. En 2025, las energías renovables se convirtieron, por primera vez en más de un siglo, en la principal fuente de electricidad del mundo, al alcanzar una cuota del 33,5% y superar al carbón (33,2%). Además, el 99% de la nueva capacidad eléctrica instalada procedió de fuentes renovables.



"Las emisiones de CO₂ procedentes de los combustibles fósiles podrían disminuir este año por primera vez fuera de una recesión. Para consolidar esta tendencia, los gobiernos deben impulsar la transición con una tarificación del carbono predecible y una mayor inversión en redes eléctricas y almacenamiento", afirma Ludovic Subran, economista jefe y director de inversiones de Allianz.



Consultar el estudio completo en Allianz.

Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez

Descripción contacto: Allianz

Teléfono de contacto: 638 93 00 08