España estrena el primer canal de televisión LGTBI producido en el país y de ámbito nacional

Canal YOU!, nueva televisión LGTBI - CANAL YOU! TV

Bajo el alentador lema "Rompe con la televisión convencional", Canal YOU! es un innovador canal de televisión de cobertura nacional creado específicamente para la comunidad de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y afines

La televisión sigue siendo la reina de los medios de comunicación. Las nuevas tecnologías no la han opacado, más bien al contrario, la han impulsado a través de nuevas formas de emisión y disfrute de un medio que llega a las masas y que además ofrece un gran espectáculo de entretenimiento.

Se han creado un gran número de canales temáticos dirigidos a segmentos de población, por eso resulta extraño que hasta ahora no haya existido en España un canal de televisión creado específicamente para un grupo social muy amplio y con unas necesidades tan concretas como la comunidad de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales y afines.

A partir de ahora, Canal YOU! va a cubrir ese espacio a través de un poderoso e innovador canal de televisión ofreciendo toda una serie de contenidos de información y entretenimiento, dando voz a la cultura, historia, ocio, inquietudes, espectáculo y estilo de vida de la comunidad LGTBI.

Canal YOU! es una iniciativa de la productora Versátil Media, con la colaboración de la también productora Factoría Iris, y conformado por un equipo multidisciplinar dedicado a las telecomunicaciones, el diseño, la publicidad, el periodismo y las nuevas tecnologías. Además cuenta como aliado tecnológico con Perseo TV, logrando así una televisión con todas las garantías y bajo los cánones de calidad más exigentes. Los estudios centrales de Canal YOU! se encuentran en Valencia, con delegaciones en Alicante y Madrid.

El nuevo y apasionante universo LGTBI que muestra Canal YOU! va a permitir descubrir e impulsar a todo un valiente y talentoso equipo de presentadores que llegan con la frescura y ambición de profesionales noveles, como Tania y Emad Romero, Silvia Matos, Sukier Vallejo, Amparo Albiach, Cristini Couto, Alex Guirado, Enrique Bernabeu, Halle Grosso, Lydia Na, Alberto Rodrigo, Tracy Pop o Luy Marlo, entre otros.

Sin duda Canal YOU! va a romper con la televisión convencional, sin embargo su formato va a ser al estilo tradicional, con parrilla horaria, buscando el propio carácter y personalidad del canal. Los programas que se van a poder disfrutar en Canal YOU! son de los más variados. Se podrán ver magazines, debates, shows, late nights, concursos, realities…, pero también películas, series y documentales alejados del circuito comercial y que serán parte de la impronta del canal. Además, ofrecerá un programa creado desde Latinoamérica presentado por Antonio Capurro, en exclusiva para Canal YOU!

Jokin Egaña, director de Canal YOU!, ha declarado que “Nuestro nuevo canal de televisión ofrece un perfil desenfadado, enriquecedor, positivo, no politizado, diverso dentro de la diversidad, que trabaja de forma intensa y constante ofreciendo exclusivos programas de producción propia que abarcan los intereses de toda una gran comunidad heterogénea LGTBI, mostrando las diferentes realidades LGTBI en nuestra sociedad actual.”

Y añade: “Se trata de una televisión original, atrevida, con mucha personalidad y sin censura. Sí, la comunidad LGTBI estamos cansados de censuras en medios de comunicación y redes sociales, de manera que Canal YOU! abre un nuevo espacio real, auténtico, genuino y fresco, con un lenguaje directo y unos contenidos sin subterfugios que los espectadores LGBTI van a agradecer.“

Por el momento, Canal YOU! va a estar disponible de forma gratuita a través de las operadoras locales de la plataforma de televisión Perseo TV y también bajo suscripción a través de su web www.canalyou.tv, llegando a cualquier hogar de la geografía española.

CANAL YOU! es el único canal de Televisión LGTBI producido en España de emisión nacional, convirtiéndose así en el medio de comunicación LGTBI más importante del país. La puesta de largo de Canal YOU! será el próximo mes de julio a través de una espectacular presentación con actuaciones en directo en una conocida sala de fiestas de Madrid.

Contacto

Nombre contacto: Jokin Egaña

Descripción contacto: Director de Canal YOU! TV

Teléfono de contacto: 722162894

Videos

http://www.youtube.com/watch?v=9UpJZIdvDKk