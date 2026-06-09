España impulsa la proclamación del 6 de junio como Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo - Asociación de Cuevas Turísticas Españolas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de junio de 2026.- El movimiento para la promulgación oficial del seis de junio como el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo surge de la International Show Caves Association, con un gran impulso de España.

La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas es la representante de este tipo de cavidades en España, con un marcado objetivo para la divulgación y la preservación de estos espacios naturales.

La Asociación de Cuevas Turísticas (ACTE), que representa más de 40 cavidades de toda España, celebra el seis de junio, el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo.

Esta conmemoración celebró su décimo aniversario, propulsada por la International Show Caves Association, de la que ACTE forma parte. Este movimiento surge ante la necesidad de preservación de estas cavidades en todo el planeta, para lo que se persigue la promulgación oficial por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A lo largo de esta década, desde entidades como ACTE, se ha buscado el compromiso de políticos nacionales para la presentación de la propuesta en el Congreso de los Diputados. Ya en 2024, se firmó la Proposición no de Ley para la consecución del seis de junio como el Día Internacional de las Cuevas y del Mundo Subterráneo.

Desde las cavidades que conforman la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, se llevarán a cabo, durante el fin de semana del cinco al siete de junio, actividades especiales para la celebración de la diversidad e importancia de estos espacios naturales. Visitas teatralizadas, conciertos, talleres infantiles y mucho más en recorridos adaptados a personas con movilidad reducida.

El pasado fin de semana y, concretamente, el seis de junio, se puso en valor el modelo de ACTE en gestión turística. Este aboga por la preservación de los espacios y su divulgación desde el respeto al entorno natural, apoyando la economía rural. La creación de empleos cualificados en zonas no gentrificadas, así como la creación de visitas adaptadas a las necesidades de conservación de cada Cueva y Mina son algunos de los valores más destacados de la labor que llevan a cabo las entidades que celebran el seis de junio.

¿Por qué un día mundial?

Las Cuevas y Minas Turísticas Españolas son de suma importancia en el entorno natural internacional por varios motivos. En primer lugar, estos espacios almacenan el 30% agua dulce del planeta, fundamental para la vida.

En segundo, el Mundo Subterráneo es el ecosistema de miles de especies animales protegidas. En tercero, además de fuente de vida, proporcionan información geológica e histórica sobre el desarrollo natural.

Por todo ello, su preservación, investigación y divulgación responsables son fundamentales para la continuidad de su legado natural y cultural.

Un día, el seis de junio, que permita poner en valor su importancia y apostar por la conservación de las Cuevas y Minas de todo el mundo, apostando, además, por un sistema turístico respetuoso con el Medio Ambiente y con las economías rurales.

Sobre ACTE

La Asociación de Cuevas Turísticas (ACTE) es una entidad sin ánimo de lucro, conformada por más de 40 Cuevas y Minas Turísticas de España y Portugal. Entre los objetivos planteados por ACTE, destaca la divulgación y la conservación del mundo subterráneo, junto al desarrollo económico de las zonas rurales, siempre desde el equilibrio que representa el Turismo Sostenible.

ACTE lleva a cabo, a lo largo de todo el año, tanto actividades encaminadas a dar a conocer sus Cuevas y Minas, como a la formación de profesionales en la excelencia turística. Entre dichas iniciativas destaca la campaña en torno al seis de junio, el Día Internacional de las Cuevas y el Mundo Subterráneo y CUEVATUR.

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