España lidera la confianza digital en Europa, según el nuevo Índice Global de Checkout.com (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-España ocupa el primer puesto en Europa continental en cuanto a confianza en la economía digital, según el nuevo índice global de Checkout.com

Checkout.com lanza su primer Índice de Confianza en la Economía Digital, que clasifica a los países según la percepción de los consumidores sobre seguridad, transparencia y experiencia de usuario

España lidera la confianza en la economía digital en Europa continental, con consumidores que muestran una fuerte confianza en los pagos digitales y una gran apertura a las nuevas tecnologías

El Índice revela una correlación única entre la confianza de los consumidores en la economía digital y el crecimiento del PIB nacional

LONDRES, 14 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy Checkout.com, una empresa líder mundial en pagos digitales, lanza su primer Índice de Confianza en la Economía Digital, que mide la confianza del consumidor en las plataformas digitales y clasifica a 16 países en función de su seguridad, transparencia y experiencia de usuario en la economía digital. La clasificación revela una fuerte correlación directa entre la confianza del consumidor en la economía digital y las tasas de crecimiento del PIB de cada país entre 2014 y 2024, lo que demuestra la importancia crucial de la confianza digital para el crecimiento económico en la era moderna.

China encabeza el ranking del Índice con una calificación de confianza de 8,6 sobre 10, seguida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Reino de Arabia Saudita (RAS) y Egipto. Sorprendentemente, considerando las altas tasas de digitalización y adopción del comercio electrónico en la región, Japón ocupa el último lugar con una calificación de confianza general de tan solo 2,6.

El Índice de Confianza en la Economía Digital busca ofrecer una visión integral de cómo las personas interactúan con los sistemas digitales, confían en ellos y los adoptan. Esto ayuda a empresas, legisladores y proveedores de tecnología a comprender los principales factores y obstáculos que impulsan la confianza y, en última instancia, a fomentar la confianza en la economía digital para impulsar un crecimiento económico más amplio. De las 18 dimensiones distintas investigadas en todos los mercados, las que se correlacionan más estrechamente con la calificación general de confianza fueron la confianza en que las nuevas tecnologías hacen que los pagos sean más seguros y la confianza en las herramientas de IA. Esto ilustra el valor económico inherente de los pagos innovadores y las tecnologías de IA.

China lidera la confianza en la economía digital, con la máxima puntuación en nuevos métodos de pago, seguridad biométrica y la convicción de que las nuevas tecnologías aumentan la seguridad de los pagos. Esto sugiere una infraestructura tecnológica consolidada, una apertura cultural a la innovación digital y un entorno regulatorio favorable.

Las tendencias regionales más amplias muestran que Oriente Medio domina la confianza en la economía digital, con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto ocupando el segundo, tercer y cuarto lugar en el Índice, respectivamente. Todos ellos muestran una alta confianza en la biometría, la cadena de bloques y la IA, posiblemente vinculada a las estrategias digitales impulsadas por los gobiernos y a un entorno regulatorio favorable similar al de China. Egipto destaca en este aspecto a pesar de tener un volumen de pagos digitales relativamente bajo, debido a su excepcional confianza en las herramientas de IA y la identificación digital.

Europa y Norteamérica se quedan atrás en cuanto a confianza en la economía digital, especialmente en lo que respecta a la confianza en blockchain, la seguridad biométrica y las herramientas de IA. Esto apunta a preocupaciones sobre la privacidad y un escepticismo general en torno a los avances digitales. Los británicos están especialmente preocupados por ser estafados con deepfakes al comprar en línea, así como por el robo de su imagen y su uso para deepfakes al comprar en línea.

España lidera la Europa continental en el Índice de Confianza en la Economía Digital, mientras que los consumidores de los Países Bajos son más cautelosos, pero presumen de una alta participación en la economía circular, un modelo de producción y consumo que extiende el ciclo de vida de los productos mediante métodos como la restauración, la reparación y la reventa. Los consumidores alemanes confían en la protección del consumidor, pero la ciberseguridad y la privacidad son importantes barreras para la confianza. Francia tiene la segunda puntuación general de confianza más baja en el Índice, solo por encima de Japón. Todos los países europeos obtuvieron puntuaciones muy bajas en el uso de billeteras digitales, donde China obtuvo una puntuación de 10 sobre 10, lo que demuestra la significativa brecha de adopción entre Oriente y Occidente y una división global en los métodos de pago preferidos.

A pesar de ubicarse en la mitad de la clasificación general, los estadounidenses mostraron plena confianza en la seguridad de los pagos en línea, mientras que la confianza en blockchain y la protección del consumidor obtuvo la puntuación más baja. Canadá comparte la falta de confianza en la protección del consumidor, pero tiene menos experiencia en fraudes y una confianza ligeramente mayor en el almacenamiento de datos de tarjetas de pago en línea.

Nueva Zelanda lidera las economías desarrolladas en confianza en la identificación digital y la inteligencia artificial. Si bien ocupa el octavo lugar de 16 en el Índice de Confianza en la Economía Digital, se mantiene a la vanguardia en confianza fuera del ámbito de la tecnología financiera.

El Índice de Confianza en la Economía Digital también confirma la evolución de Brasil como potencia fintech. La alta confianza en la gestión del dinero digital y la sólida participación en la economía colaborativa probablemente se vean impulsadas por su población joven y la inversión y adopción de nuevas tecnologías de pagos digitales, como Pix.

Las tendencias generales reflejan el efecto de "salto" en los pagos. Las economías tradicionalmente más maduras y basadas en tarjetas se están quedando atrás de los mercados emergentes que han pasado directamente del efectivo a las billeteras digitales en lo que respecta a la confianza en la economía digital.

Jenny Hadlow, COO de Checkout.com, comentó: "En la economía tradicional, con el comercio físico, la confianza se construye. Se paga con chip y PIN o en efectivo, y se sale con los productos en la mano. En la economía digital, la confianza se gana. Hacer clic en "comprar" forma parte de un proceso: los consumidores entregan datos confidenciales, necesitan confiar en que habrá un recurso si algo sale mal y dan saltos de fe con las tecnologías emergentes. Este índice mide esa confianza y explora las distintas barreras a las que se enfrentan los consumidores a nivel mundial al adoptar la economía digital, brindando a los líderes la perspectiva necesaria para superarlas.

"La economía digital es la economía del futuro, y el futuro se acerca rápidamente. Por ello, gobiernos y empresas necesitan colaborar urgentemente para aumentar la confianza en la economía digital y educar a los consumidores sobre comportamientos seguros en línea para estimular el crecimiento económico.

"Fever ha crecido rápidamente no solo porque hemos democratizado el acceso a la cultura y las artes mediante el uso de la tecnología y los datos, sino porque la gente sabe que puede confiar en nosotros" comentó Patricia Fernández Hermida, directora de Operaciones de Fever. "Hemos integrado la confianza en cada etapa del recorrido de la plataforma y hemos cosechado los frutos. Implementarlo a escala global en toda la economía digital impulsaría un mayor crecimiento para todos."

Consulte el Índice de Confianza en la Economía Digital completo aquí: https://trustindex.checkout.com/es-es

Metodología

El Índice de Confianza en la Economía Digital se calcula en base a tres pilares fundamentales, cada uno de los cuales representa un aspecto clave de la confianza digital:

Uso y comportamiento, que evalúa la frecuencia y las maneras en que las personas interactúan con las tecnologías digitales, las herramientas financieras y las innovaciones emergentes.

Confianza en el sistema, que mide la confianza del consumidor en la seguridad, fiabilidad e integridad de los sistemas digitales.

Adopción de tecnologías emergentes, que evalúa la disposición a adoptar e integrar las nuevas tecnologías en la vida diaria.

Los pilares constan de seis subpilares, cada uno de los cuales representa una dimensión específica de la confianza digital. Estos subpilares se basan en las respuestas de una encuesta realizada por YouGov a 18.000 consumidores de 16 países.

Las respuestas se ponderan y puntúan para garantizar que los valores más altos reflejen una mayor confianza. La puntuación de cada subpilar se normaliza en una escala del 1 al 10, lo que garantiza la misma ponderación y la comparabilidad entre las medidas.

La puntuación del pilar se calcula como el promedio de sus seis subpilares. La puntuación final del Índice de Confianza en la Economía Digital es el promedio de las puntuaciones de los tres pilares.

El coeficiente de correlación de Pearson entre las tasas de crecimiento del PIB nacional y el Índice de Confianza en la Economía Digital es de aproximadamente -0,71. Esta correlación negativa sugiere que unas tasas de crecimiento del PIB más altas se asocian con una mejor clasificación (es decir, con puntuaciones más bajas) en cuanto a confianza en la economía digital.

Acerca de Checkout.com

Checkout.com procesa pagos para miles de empresas que impulsan la economía digital. Nuestra red global de pagos digitales admite más de 145 divisas y ofrece soluciones de pago de alto rendimiento en todo el mundo, procesando miles de millones de transacciones al año.

Con tecnología flexible y escalable, ayudamos a las grandes empresas a aumentar las tasas de aceptación, reducir los costes de procesamiento, combatir el fraude y convertir los pagos en una importante fuente de ingresos. Con sede en Londres y 19 oficinas en todo el mundo, Checkout.com cuenta con la confianza de marcas líderes como Alibaba, Docusign, GE Healthcare, Remitly, Sainsbury's, Sony, The Financial Times, Uber Eats, Vinted y Wise.

Checkout.com. Where the world checks out.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2665474/5309109/Checkout_com_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/espana-lidera-la-confianza-digital-en-europa-segun-el-nuevo-indice-global-de-checkoutcom-302453779.html