España marca un nuevo récord y alcanza los 15,8 millones de oyentes de podcasts

Audioentretenimiento - Escucha de Podcast

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de octubre de 2026.- El nuevo estudio de NielsenIQ para Audible revela que el consumo de podcast sigue en auge y el tiempo de escucha roza los 34 minutos de media por sesión. La cifra de oyentes de podcasts supone un incremento del 4% respecto al año anterior, lo que se traduce en más de 600.000 nuevos oyentes y acumula un crecimiento del 9% desde 2024. Las temáticas de bienestar (36%) continúan liderando el interés para futuros contenidos, seguido de cerca por las de crimen y la sección de historia y política (34%)

Audible, compañía de Amazon y distribuidor mundial de contenido digital de entretenimiento en audio de calidad (audiolibros, podcast y series de audio originales), presenta el informe anual 'Podcasts: Hábitos y Tendencias en España 2026', elaborado por NielsenIQ para Audible, en el que se destaca que el país cuenta ya con 15,8 millones de oyentes de podcasts. Esta cifra supone un incremento del 4% frente a 2025, lo que se traduce en más de 600.000 nuevos oyentes y acumula un crecimiento del 9% desde 2024.



Hábitos de consumo: sesiones más largas y en horario nocturno

Los españoles han integrado plenamente el podcast en su rutina semanal. Un 61% de los usuarios consume este formato al menos una vez a la semana. Aunque la frecuencia de escucha se mantiene estable con una media de cerca de 8 veces al mes, la duración media por sesión se sitúa ahora en 33,7 minutos, dos minutos más que el año anterior.



A nivel demográfico, el segmento poblacional de entre 25 y 34 años emerge como el núcleo clave y más activo entre los usuarios, mostrando la mayor afinidad en el uso diario. Además, el informe revela que el heavy user está representado principalmente por hombres.



¿Por qué y qué se escucha?

Las motivaciones para darle al play siguen inamovibles respecto a años anteriores: el 44% acude al podcast principalmente para entretenerse, mientras que un 41% lo hace para mantenerse informado.



En cuanto a preferencias, las temáticas de bienestar (36%) continúan liderando el interés, mientras que la categoría de crimen ha logrado igualar este año el interés generado por la sección de historia y política (34%, en ambos casos).



El estudio revela una interesante dinámica familiar: casi la mitad de los padres oyentes (45%) tienen hijos que también escuchan podcasts, percibiéndolo como una forma útil de educar, entretener y profundizar en temas de estudio desde edades tempranas.



La multitarea y los nuevos espacios de escucha

La capacidad de realizar varias tareas a la vez sigue siendo el superpoder del formato: el 67% de los usuarios valora el podcast porque les permite hacer otras cosas simultáneamente. Además, un 30% destaca su utilidad para evitar forzar aún más la vista, evidenciando la fatiga visual.



En cuanto a dónde y cuándo, el hogar mantiene un liderazgo indiscutible (82%). Sin embargo, otros escenarios cobran fuerza: los desplazamientos y viajes continúan siendo uno de los principales momentos de escucha, con un 52% de los usuarios consumiendo contenido en este contexto. Además, el coche particular gana protagonismo y ya es el escenario elegido por el 27% de los oyentes. En esta misma línea, el consumo antes de dormir se consolida como una rutina para el 43% de los usuarios, que recurren a este tipo de contenidos al final del día, especialmente en busca de formatos relajantes o narrativos.



Diversidad de lenguas

La diversidad lingüística también se consolida como un elemento relevante en el consumo de audio y el 49% de los oyentes percibe una gran variedad de contenidos en lenguas cooficiales. El catalán (11%) se sitúa como el segundo idioma de escucha por detrás del castellano (97%), seguido de otras lenguas extranjeras (9%).



Temática, género y redes sociales: los pilares para descubrir y elegir nuevos podcasts

A la hora de descubrir nuevos contenidos, la temática (67%) y el género (57%) se consolidan como los factores determinantes para elegir un podcast, seguidos por la relevancia del narrador (42%) y el autor (37%). Si analizamos cómo los oyentes descubren nuevos contenidos, las redes sociales se consolidan como el medio más efectivo para descubrir novedades (58%), por delante de las recomendaciones de amigos y familiares (37%).



Además, el estudio pone de manifiesto una creciente coexistencia entre ambos formatos: el 64% de los encuestados afirma consumir tanto podcasts como audiolibros, lo que confirma su carácter complementario dentro de los hábitos de consumo de audio entretenimiento. Este perfil de oyente muestra un amplio interés por todas sus vertientes, reflejando unos hábitos de consumo cada vez más versátiles, diversos y adaptados a distintos momentos, estados de ánimo y necesidades.



Los cinco originals más escuchados del 2026 de Audible.es:



• ‘¿Por qué matamos?’ Temporada 8, de Carles Porta, narrado por Carles Porta.

• ‘El misterio de la guía de ferrocarriles’, de Agatha Christie, narrado por Sergi López y Octavi Pujades, entre otros.

• ‘Umbra Dei’, de Matías García, narrado por Daniel Grao y Nadia de Santiago, entre otros.

• ‘La hermana secreta’, de Sarah A. Denzil, narrado por Nahia Laiz, Sol de la Barreda, Alberto Jiménez y Pablo Martínez.

• ‘Memorias de un crimen’, de Brynn Kelly, narrado por Elisa Langa y Diego Rousselon.







Los imprescindibles del catálogo de Audible.es en 2026 relacionados con algunos de los géneros preferidos por los españoles



Bienestar:



• ‘Hábitos para dormir bien’, de Dr. Tim Sharp, narrado por Adrián Ogazón.

• ‘Click’, de Francesc Miralles, narrado por Francesc Miralles.

• ‘Reto 21 días antiestrés’, de Oliver Oliva, narrado por Oliver Oliva.





Crimen:



• ‘El flautista’, de Anthony Khaseria, narrado por Ariadna Gil y Oriol Vila, entre otros.



• ‘Apocalipsis Z. El principio del fin’, de Manuel Loureiro, narrado por Javier Rey y Maggie Civantos, entre otros.



• ‘El misterioso caso de Styles’, de Agatha Christie, narrado por Sergi López, Octavi Pujades y Elvira Minguez, entre otros.





Historia y política:



• ‘El extraño verano del 75’, de Susana Fortes, narrado por Neus Sendra.

• ‘El Desafío: ETA’, de Cuerdos de Atar, narrado por Ramón Langa.

• ‘La historia en directo’, de La historia en directo, narrado por Albert Montilla y Cristina Garrote, entre otros.





Emisor: Audible

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