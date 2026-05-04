En España, más del 70% de las webs no son accesibles y falta talento para desarrollarlas

Formación en accesibilidad - Fundación Vass

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundación VASS y la UOC impulsan formación para integrar la accesibilidad desde el origen del diseño digital

Madrid, 4 de mayo de 2026.- Más del 70% de las páginas web en España presentan barreras de accesibilidad y solo una de cada cuatro cumple con los estándares mínimos exigidos, según el Observatorio de Accesibilidad Web y el Barómetro de Accesibilidad Digital de inSuit. Esta realidad deja fuera a millones de personas —en un país donde más de 4,3 millones de ciudadanos tienen alguna discapacidad, según el INE— en su acceso a servicios digitales esenciales.



Una web accesible está diseñada para que cualquier persona pueda utilizarla sin barreras. Para ello, debe incorporar elementos como una estructura clara y semántica, textos alternativos en imágenes, un contraste de colores adecuado o navegación por teclado. Asimismo, debe garantizar contenido multimedia accesible, formularios comprensibles, un lenguaje claro y compatibilidad con tecnologías de asistencia como los lectores de pantalla, siguiendo estándares internacionales como las WCAG.



En un contexto en el que la digitalización avanza a gran velocidad, pero no siempre de forma inclusiva, la accesibilidad digital se consolida como uno de los grandes retos sociales y tecnológicos de este tiempo, especialmente ante la entrada en vigor de nuevas exigencias regulatorias en Europa que obligarán a las empresas a adaptar sus entornos digitales.



Ante esta situación, la Fundación VASS, a través de VASS University, y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) impulsan una nueva edición del programa formativo "Transformación digital sin barreras: empleabilidad e inclusión", enmarcado en la Cátedra UOC – Fundación VASS, una iniciativa conjunta orientada a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el contexto de la transición digital.



El objetivo es formar profesionales capaces de integrar la accesibilidad en el diseño de productos digitales desde su origen, y no como una adaptación posterior.



Esta oferta formativa forma parte de las líneas de actuación de la Cátedra UOC – Fundación VASS, que impulsa la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento para promover entornos digitales inclusivos y mejorar el acceso al empleo tecnológico de las personas con discapacidad.



La accesibilidad digital: de reto social a necesidad estratégica

La falta de accesibilidad no es únicamente una cuestión técnica, sino un problema estructural que impacta directamente en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo.



"Cuando una tecnología no es accesible, deja de ser universal. Y eso implica que estamos construyendo un entorno digital que no tiene en cuenta a toda la sociedad", señala Antonio Rueda, director de la Fundación VASS.



A esta realidad se suma un cambio regulatorio clave: la entrada en vigor del European Accessibility Act en 2025, que obligará a empresas e instituciones a garantizar que sus productos y servicios digitales sean accesibles.



Este nuevo marco normativo sitúa la accesibilidad no solo como una cuestión ética, sino como un requisito legal ineludible y un factor diferencial para la competitividad empresarial.



Formación para cerrar la brecha de talento

Uno de los principales factores que explican esta brecha es la escasez de profesionales especializados en accesibilidad digital. En muchos casos, los criterios de inclusión no se incorporan en las fases iniciales del diseño, lo que genera soluciones incompletas o poco eficaces.



Para dar respuesta a esta necesidad, Fundación VASS y la UOC han diseñado un programa formativo dirigido a personas con discapacidad interesadas en adquirir competencias digitales en ámbitos de alta demanda.



Además del curso de Diseño accesible, la oferta incluye itinerarios en:

• Inteligencia Artificial

• Programación en Python (nivel inicial y avanzado)



Todos los cursos son gratuitos, 100% online y cuentan con certificación de la UOC.



Diseño accesible: formar desde el origen

El curso de Diseño accesible, que comienza el 11 de mayo, tiene una duración de entre cuatro y cinco semanas y un enfoque eminentemente práctico, basado en la resolución de casos reales.



Durante la formación, los participantes adquirirán competencias para:

• Diseñar interfaces accesibles centradas en el usuario

• Aplicar estándares internacionales como WCAG

• Identificar y eliminar barreras digitales

• Integrar la accesibilidad en procesos de diseño y desarrollo



Además, el programa incorpora el uso de inteligencia artificial aplicada al diseño accesible y el desarrollo de habilidades transversales clave para el entorno profesional.



Un cambio de paradigma: diseñar sin excluir

El programa se apoya en el modelo educativo online de la UOC, basado en un aprendizaje flexible, colaborativo y centrado en el estudiante, e incorpora la figura de tutores que acompañan al alumnado durante todo el proceso.



Desde la UOC destacan: "La accesibilidad digital es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Es necesario formar profesionales que integren estos principios desde el diseño."



La iniciativa busca impulsar un cambio de enfoque en el desarrollo tecnológico, en el que la accesibilidad deje de ser un añadido para convertirse en un elemento estructural.



Una oportunidad para no dejar a nadie atrás

El plazo de inscripción se abrió el pasado 20 de abril y permanecerá activo hasta pocos días antes del inicio de cada curso.



Las formaciones cuentan con un número limitado de plazas (20 por programa), son completamente gratuitas y están dirigidas a personas con discapacidad con al menos un 33% reconocido y mayores de edad.



En un momento en el que la digitalización condiciona el acceso a derechos, servicios y oportunidades, la accesibilidad se posiciona como un elemento crítico para evitar nuevas desigualdades. En este nuevo contexto regulatorio, la formación en accesibilidad digital se convierte en una palanca clave tanto para la inclusión social como para la adaptación del tejido empresarial a las exigencias europeas.



Con iniciativas como esta, la Cátedra UOC – Fundación VASS refuerza su papel como plataforma de referencia en España para conectar formación, accesibilidad y empleabilidad, contribuyendo a que la transformación digital avance sin dejar a nadie atrás.

Contacto

Emisor: Fundación VASS

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación SL

Teléfono de contacto: 622836702