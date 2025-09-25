España necesitaría multiplicar por 8 los puntos de recarga para cumplir sus objetivos de electrificación - Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madr

España, a la cola en electrificación de vehículos: solo el 11% las nuevas matriculaciones fueron electrificadas, frente al 20 % en Europa y más del 40 % en China.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) alerta, en su nuevo informe sectorial, de los grandes retos que enfrenta la industria de la automoción, a pesar del fuerte peso industrial de España.

El estudio analiza con rigor técnico el avance de la electrificación, la irrupción del software en el diseño del vehículo y el papel de tecnologías complementarias como los combustibles renovables, fundamentales para avanzar hacia la descarbonización sin comprometer empleo ni competitividad.

“España tiene una de las industrias de automoción más fuertes de Europa, pero si no aceleramos en innovación e infraestructura, perderemos esa ventaja”, ha afirmado Manuel Soriano, presidente de la Comisión de Industria del COIIM.

Madrid, 25 de septiembre. El COIIM ha presentado un informe estratégico sobre la automoción en España, un sector que representa el 8% PIB nacional y más de 300.000 empleos directos. Con una producción de 2,4 millones de vehículos en 2024 —el 89?stinados a exportación—, España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y el noveno del mundo.

El estudio subraya que la industria atraviesa la mayor transformación de su historia, marcada por la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad. Aun así, solo el 11% las matriculaciones de 2024 fueron de vehículos electrificados, frente al 20% media en Europa y más del 40 % en China.

Una transición necesaria pero compleja

“Para cumplir los objetivos del PNIEC, España debe multiplicar por ocho el ritmo actual de instalación de puntos de recarga”, señala el informe.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija como objetivo alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos y más de 100.000 puntos de recarga en 2030. Sin embargo, las cifras actuales están aún muy alejadas.

El informe también destaca oportunidades: en 2026 se alcanzará la paridad de precios entre vehículos eléctricos y de combustión, y en 2030 podrían ser incluso un 30 % más baratos. La digitalización industrial y la incorporación del software al diseño del vehículo abren además la puerta a un ecosistema más innovador y conectado.

Competencia global y presión normativa

El documento advierte de la creciente presión de la competencia internacional, con China a la cabeza en producción y exportación de vehículos eléctricos y en control de materias primas críticas.

La UE ha anunciado aranceles antidumping de hasta el 35% algunos modelos producidos en China, pero el COIIM alerta de que estas medidas deben acompañarse de más inversión en innovación, diversificación de suministros y refuerzo de la cadena de valor europea.

En paralelo, el sector está sometido a una creciente presión normativa. La UE exige 0 emisiones netas en 2035, y programas como el PERTE VEC o el Plan MOVES buscan incentivar el cambio. Sin embargo, el COIIM reclama mayor agilidad administrativa y un marco más atractivo para atraer inversiones.

“La electrificación no puede avanzar sin realismo: necesitamos infraestructuras, un marco estable y apoyo claro a tecnologías complementarias como los combustibles renovables”, ha señalado el decano del COIIM, Fabián Torres.

El papel de los combustibles renovables

El informe insiste en que la electrificación no puede ser la única vía para la descarbonización. Tecnologías como los biocarburantes avanzados, los e-fuels o el hidrógeno son soluciones viables en sectores donde la electrificación directa es difícil, como el transporte pesado, la maquinaria industrial o la aviación.

Estas tecnologías pueden aprovechar infraestructuras existentes, reducir la dependencia de materiales críticos y facilitar una transición más ordenada. Por eso, el COIIM reclama que también se promuevan desde la política industrial y energética.

Recomendaciones: innovación, talento y regulación

España cuenta con un ecosistema industrial robusto. Para mantener su competitividad, el COIIM propone:

Reforzar la inversión en I+D+i y producción propia.

Acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga.

Impulsar la formación técnica especializada.

Adaptarse a nuevos modelos de movilidad, como el leasing o el carsharing.

Consolidar un marco regulatorio estable que facilite la inversión.

“Solo a través de la innovación, la formación especializada y la cooperación público-privada será posible transformar estos retos en una oportunidad estratégica para la industria y la economía española”, concluye el informe.

El informe completo está disponible en: coiim.es/actualidad/noticias/el-coiim-presenta-un-informe-estrategico-sobre-el-futuro-del-sector-de-la-automocion-en-espana

