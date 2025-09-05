España pierde casi 4 millones de maletas al año: cómo reclamar hasta 1.920 €

(Información remitida por la empresa firmante)

AirAdvisor lanza la primera herramienta digital para reclamar compensaciones de hasta 1.920 €

Madrid, 05 de septiembre de 2025 - El verano de 2025 ha sido uno de los más caóticos en los aeropuertos españoles, marcado por huelgas, retrasos y largas colas en plena temporada alta. Además del tiempo perdido, los problemas con el equipaje se situaron entre las principales quejas de los pasajeros. Según el Convenio de Montreal, los viajeros pueden reclamar hasta 1.920 € por maleta en caso de pérdida, daños o retraso.

España registró 309,3 millones de pasajeros en 2024 (AENA), y en Europa se pierden, dañan o retrasan 12,3 maletas por cada 1.000 pasajeros (SITA Baggage IT Insights 2024). Esto equivale a casi 3,8 millones de equipajes afectados en España cada año, lo que representa miles de millones de euros en compensaciones potenciales.

“Los problemas con el equipaje son una de las experiencias más frustrantes para los pasajeros, y la mayoría nunca recibe lo que realmente les corresponde.”

“A menudo las aerolíneas no responden con la rapidez necesaria, complican el proceso o incluso ofrecen cantidades muy por debajo de los límites legales. Con nuestra nueva herramienta queremos cambiar eso, queremos que los viajeros conozcan sus derechos de forma sencilla y clara” afirma Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor, una plataforma que ya ha ayudado a más de 500.000 pasajeros en todo el mundo.

Cinco claves para reclamar tu equipaje

Anton Radchenko comparte las recomendaciones básicas para aquellos pasajeros que sufran incidencias con su maleta:

Actúa sin demora : pide un PIR en el mostrador si tu maleta no aparece o llega dañada. Reúne pruebas : guarda recibos, billetes y cualquier documento relacionado. Revisa tu seguro : algunas pólizas y tarjetas cubren incidencias, aunque con límites. Conoce tus derechos : hasta 1.920 € por maleta perdida o dañada según el Convenio de Montreal. Usa herramientas digitales : la nueva plataforma de AirAdvisor simplifica el proceso y evita papeleos.

Una solución pionera para reclamar equipaje, ya disponible en España

AirAdvisor, plataforma global dedicada a la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, lanza en España la primera herramienta digital automatizada para reclamaciones de equipaje. Esta plataforma innovadora permite a los viajeros solicitar indemnizaciones de forma rápida y sencilla, evitando trámites innecesarios y plazos confusos que históricamente han impedido a muchos recuperar lo que les corresponde.

La herramienta ya está operativa en España y en toda Europa con más de 40 aerolíneas, entre ellas Iberia, Vueling, Air Europa, British Airways, Air France, Lufthansa y KLM, lo que facilita las reclamaciones tanto en vuelos nacionales como internacionales.

La herramienta ya está disponible en: https://airadvisor.com/es/funnel/step1

Acerca de AirAdvisor: AirAdvisor es una plataforma legal global que ya ha ayudado a más de 500.000 pasajeros a obtener la compensación que les corresponde por vuelos retrasados, cancelados o con sobreventa. Con experiencia legal y herramientas digitales, la plataforma apoya a los viajeros en la defensa de sus derechos en España, la UE, Estados Unidos y más allá. Mas informacion: https://airadvisor.com/es https://airadvisor.com/es

Emisor: AirAdvisor

Contacto: press@airadvisor.com