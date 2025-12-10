España como potencia en formación de arquitectura y diseño con modelos educativos exportables al mundo

Espai Alfaro - Fernando Guerra

MArch Valencia alcanza una empleabilidad del 97,3% y consolida su proyección internacional con alumnos de más de cuarenta nacionalidades

València, 10 de diciembre.- MArch Valencia, una de las escuelas de postgrado más innovadoras de Europa en arquitectura y diseño, refuerza su presencia internacional gracias a un modelo académico que combina práctica profesional, pensamiento global y una estrecha colaboración con estudios de referencia. Con una empleabilidad del 97,3% y estudiantes procedentes de más de cuarenta nacionalidades, la escuela se sitúa entre los másteres de arquitectura y diseño más prestigiosos del mundo, una posición que respalda el ranking de Financial Magazine.



Asociada a la Universidad Europea, MArch integra la docencia universitaria con la práctica real en un espacio cultural de más de 7.000 m ubicado en Valencia, considerada por Forbes como la ciudad con mayor calidad de vida del mundo. En este entorno, conviven aulas, talleres y estudios activos como Fran Silvestre Arquitectos, configurando un ecosistema interdisciplinar en el que arquitectura, diseño y arte se desarrollan de manera conjunta.



Un modelo formativo experiencial con proyección global

El enfoque pedagógico de MArch se articula a través de workshops, conferencias, visitas a obras y viajes académicos internacionales que permiten al alumnado conocer de primera mano los procesos de trabajo de estudios y empresas de referencia. Entre las experiencias más destacadas se encuentran los workshops desarrollados en los estudios de RCR Arquitectes en Olot, Aires Mateus en Lisboa y Fran Silvestre Arquitectos en Valencia, que ofrecen una inmersión directa en la práctica profesional de algunos de los arquitectos más influyentes de la actualidad.



Los estudiantes tienen la oportunidad de visitar obras, participar en sesiones de trabajo con equipos de primer nivel y recorrer diferentes países, lo que les permite complementar la formación teórica con una experiencia transformadora que contribuye a construir un perfil profesional altamente competitivo. La escuela reúne además a ponentes de prestigio internacional, incluidos profesionales pertenecientes a cuatro estudios galardonados con el Premio Pritzker, el máximo reconocimiento en el ámbito de la arquitectura. Los programas, en formato anual o semestral, se imparten en modalidades presencial, semipresencial y online, favoreciendo la compatibilidad con distintos contextos laborales y académicos.



MBA MArch Advanced: arquitectura, diseño y gestión empresarial

Entre la oferta académica destaca el MBA MArch Advanced en Arquitectura, Diseño y Business Administration, un programa pionero que integra creatividad, visión estratégica y herramientas de organización y dirección. Con casi quince años de trayectoria, ha formado a profesionales preparados para liderar estudios de arquitectura, empresas creativas y proyectos complejos desde una perspectiva integral.



El plan académico aborda cuestiones como el modelo de negocio, la cultura corporativa, la comunicación, la organización de equipos y la planificación financiera, proporcionando una base sólida para el liderazgo en entornos dinámicos. La formación se complementa con una agenda internacional que incluye viajes a Japón, Suiza, la Bienal de Venecia, Oporto, Lisboa, Milán, Barcelona u Olot, acercando al alumnado a obras y estudios de algunos de los arquitectos más influyentes del panorama contemporáneo.



Una escuela para liderar la arquitectura del futuro

Con una trayectoria consolidada, una comunidad multicultural y un modelo pedagógico basado en la experiencia directa, MArch Valencia se ha convertido en un punto de encuentro entre técnica, arte y empresa, formando a profesionales capaces de afrontar los desafíos de la arquitectura en un contexto global, digital y multidisciplinar.



El éxito del máster radica en que se trata de una formación eminentemente práctica y directamente aplicable, en contraste con programas más teóricos o académicos. Y, frente a los cursos exclusivamente online, MArch ofrece una experiencia real, presencial y profesional, así como la posibilidad de generar contactos internacionales y vínculos con estudios de prestigio que serían imposibles de desarrollar en un entorno centrado únicamente en lo digital.



El propósito de la escuela es formar a profesionales capaces de transformar la arquitectura desde una visión completa, creativa, técnica y estratégica.







