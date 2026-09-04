España supera los 531.000 autónomos extranjeros: el reto de explicar los impuestos en inglés

Asesoría fiscal y contable para profesionales internacionales qu - Billeo

(Información remitida por la empresa firmante)

El trabajo por cuenta propia entre personas extranjeras creció un 9,2 % interanual en julio de 2026. Billeo señala que residencia fiscal, IVA, alta censal y facturación internacional exigen algo más que traducir: explicar con claridad el criterio aplicable a cada actividad

Madrid, 4 de septiembre de 2026.- España alcanzó en julio de 2026 los 531.568 trabajadores autónomos extranjeros afiliados a la Seguridad Social, un 9,2 % más que un año antes. El dato, publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirma el creciente peso de los profesionales internacionales dentro del trabajo por cuenta propia y plantea un reto concreto para las asesorías: prestar el servicio fiscal y contable en un idioma que el cliente entienda sin simplificar en exceso las obligaciones tributarias españolas.



Para una persona que comienza a trabajar por cuenta propia en España, traducir "IVA", "IRPF" o "modelo trimestral" no basta. Antes de presentar impuestos es necesario determinar la residencia fiscal, identificar dónde se considera prestado el servicio, comprobar si una factura lleva IVA y analizar si existen operaciones intracomunitarias o convenios para evitar la doble imposición. Cada respuesta depende de la actividad, el país del cliente y las circunstancias del profesional.



"Nuestro objetivo es que un profesional internacional entienda qué debe hacer, por qué debe hacerlo y qué información necesitamos antes de presentar sus impuestos. Atender en inglés no es traducir formularios: es explicar el criterio fiscal español con claridad", señala Daniel Perla, cofundador de Billeo.



Un colectivo que crece por encima de la media

Según los datos oficiales, los autónomos extranjeros aumentaron un 9,2 % interanual en julio, mientras que el conjunto de afiliados extranjeros a la Seguridad Social superó por primera vez los 3,5 millones. El crecimiento incluye perfiles muy distintos: consultores, desarrolladores, diseñadores, profesionales creativos, comerciantes y prestadores de servicios que trabajan desde España para clientes nacionales e internacionales.



Esta diversidad hace que no exista una solución fiscal única. Un profesional puede vivir en España, facturar a una empresa de otro país de la Unión Europea, cobrar en una cuenta extranjera y asumir que sus obligaciones se trasladan fuera de España. Sin embargo, el lugar de residencia, el tipo de cliente y la naturaleza del servicio pueden cambiar el tratamiento fiscal y las obligaciones informativas.



La explicación en inglés forma parte del servicio

La asesoría para clientes internacionales no consiste únicamente en traducir correos. Exige comprender la situación completa y comunicar las consecuencias en un lenguaje accesible. Billeo presta asesoría fiscal y contable en inglés para autónomos y empresas extranjeras que operan en España, con atención online y acompañamiento en las principales obligaciones del negocio.



Entre las consultas más frecuentes se encuentran el alta como autónomo, el alta censal, la elección del epígrafe de actividad, la aplicación del IVA, los pagos fraccionados de IRPF, la facturación a clientes extranjeros, las operaciones intracomunitarias y la residencia fiscal. También son habituales las dudas de profesionales que combinan clientes españoles con clientes de otros países o que se trasladan a España manteniendo contratos internacionales.



El objetivo es que el cliente pueda entender el razonamiento y no reciba únicamente una lista de formularios. Una explicación clara permite saber cuándo pedir una factura, qué gasto puede justificarse, cuándo aplicar una regla especial y qué información comunicar a la asesoría antes de cerrar el trimestre.



Facturación internacional: el punto donde más contexto hace falta

La facturación transfronteriza es uno de los ámbitos en los que una respuesta genérica puede causar más errores. No recibe el mismo tratamiento una factura a un consumidor final que una factura a una empresa; tampoco es igual prestar un servicio a un cliente de la Unión Europea que a uno situado fuera de ella.



Por eso, antes de emitir la factura conviene revisar la condición del cliente, su país, el tipo de operación y, cuando corresponda, su inscripción en el registro de operadores intracomunitarios. También puede ser necesario aplicar la inversión del sujeto pasivo, informar la operación en modelos específicos o conservar pruebas adicionales.



En Billeo, la atención en inglés se integra con la gestión fiscal y contable para evitar que la comunicación quede separada del criterio técnico. La asesoría trabaja con la documentación real del cliente y explica las decisiones relevantes antes de presentar los impuestos.



Tecnología para ordenar, asesoramiento para decidir

La digitalización facilita la entrega de facturas, el seguimiento de plazos y el intercambio de documentación, pero no sustituye el análisis profesional. En situaciones internacionales, una plataforma puede ayudar a ordenar la información; la interpretación sigue dependiendo del contexto.



Billeo combina una plataforma online con atención directa de asesores. Los clientes pueden centralizar documentos y consultar su situación sin depender de desplazamientos, mientras el equipo revisa el caso y comunica en inglés cuando es necesario. La propuesta está dirigida tanto a autónomos extranjeros como a pequeñas empresas y profesionales españoles con actividad internacional.



Información y enlaces

La página de Billeo en inglés está disponible en https://www.billeo.es/en



Información sobre asesoría fiscal en España: https://www.billeo.es/tax-advisor-spain



Fuente oficial de los datos de afiliación: https://www.inclusion.gob.es/w/la-seguridad-social-supera-por-primera-vez-los-3-5-millones-de-afiliados-extranjeros-en-julio-y-suma-mas-de-420.000-en-un-ano-1



Sobre Billeo

Billeo es una gestoría online especializada en servicios fiscales, contables y laborales para autónomos y empresas en España. Ofrece atención en español e inglés y combina una plataforma digital con asesoramiento profesional.

Contacto

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