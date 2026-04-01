España supera el millón de parados +45; Womenalia y We4All alertan sobre el talento senior desaprovechado - Womenalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de abril de 2026.-

Más de un centenar de profesionales, directivas y representantes institucionales se reunieron en la Escuela Politécnica Superior de Tecnología y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela de Madrid para debatir sobre edadismo, diversidad generacional y el desaprovechamiento del talento senior en las empresas españolas.

El pasado 24 de marzo, Womenalia, la mayor red profesional de mujeres en España, y We4All celebraron en Madrid el evento Talento Senior, con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid y la colaboración de Aena, Logicalis-Áudea, BetterHelp, SaaS Level UP y la Universidad Camilo José Cela. El encuentro puso cifras a un problema urgente: más de un millón de personas mayores de 45 años están desempleadas en España, superando por primera vez al talento junior, mientras más de la mitad de la población activa ya supera esa edad.

El mercado laboral en cifras

148% de envejecimiento en las plantillas de las empresas españolas.

1 joven por cada 3 seniors que salen: el relevo generacional está roto.

+1.000.000 de desempleados mayores de 45 años, por encima del paro juvenil.

>50% de la población activa en España ya supera los 45 años.

Estela Baz, Directora General de Womenalia, marcó el tono del encuentro:

"Creer firmemente que la experiencia es una ventaja competitiva, no un lastre. Las trayectorias vitales largas y diversas son exactamente lo que las organizaciones necesitan para crecer de verdad.". Estela Baz, directora general de Womenalia.

Ruth Pérez Acosta, presidenta de We4All, señaló la paradoja que vive España: miles de profesionales con décadas de experiencia y resiliencia probada a quienes el mercado da la espalda. We4All trabaja para que las empresas dejen de ver la edad como un riesgo y empiecen a verla como una oportunidad estratégica, afirmó.

Keynote: El talento senior, motor del futuro

María Arribas, Directora General de Qaleón y vicepresidenta de We4All, abrió el debate con un argumento central: combinar inteligencia artificial, criterio y experiencia es la única ventaja competitiva sostenible. Seguir pensando que el talento senior no encaja en la nueva economía no es sólo injusto, es mala estrategia, advirtió ante el auditorio.

"¿Cuántas decisiones estamos tomando hoy basadas en datos... y cuántas basadas en prejuicios sobre la edad?". María Arribas, Directora General de Qaleón y vicepresidenta de We4All

Mesa redonda: combatir el edadismo desde RRHH, cultura y liderazgo

Moderada por Izaskun Ibietatorremendía (VP Grupo SULO y Junta directiva WE4All), la mesa reunió a Pilar Llácer (PhD en Filosofía, LinkedIn Top Voices España 2020), Soraya Sabio García (CCO en Áudea-Grupo Logicalis) y Susana Palomo (Legal Consultant y experta en privacidad e IA, también de Áudea-Grupo Logicalis). Su diagnóstico fue unánime: el edadismo no aparece en los criterios oficiales de selección, pero se cuela en los algoritmos, en la redacción de las ofertas y en los sesgos no conscientes de los equipos. Combatirlo exige diseño organizativo intencional. Sus propuestas concretas:

Filtrar candidatos por criterio demostrado, no por año de nacimiento.

Diseñar equipos intergeneracionales donde los perfiles junior aprendan a formular buenas preguntas, no sólo a manejar herramientas.

Preguntar al talento senior: ¿Qué sabes hacer que nadie está aprovechando en esta empresa?.

Integrar el mentoring inverso en el modelo organizativo, no tratarlo como algo excepcional.

Tres ponencias que dejaron huella

Ilyana Arbulu · BetterHelp

Clinical Operations Consultant en BetterHelp, Ilyana Arbulu abordó el edadismo que interiorizamos antes de que nadie nos lo diga. Su ponencia ofreció herramientas para desactivar creencias limitantes en los procesos de transición profesional.

"El verdadero reto no es sólo que las empresas nos crean capaces, sino que nosotras mismas no dejemos de creerlo." Ilyana Arbulu, Clinical Operations Consultant en BetterHelp.

Isabel Gómez Miragaya · Transformación personal y profesional

Con su propio proceso de reinvención como hilo conductor, Isabel Gómez Miragaya, CEO de SaaS Level Up, evidenció que la experiencia acumulada es el mejor punto de partida para una nueva etapa profesional, no un lastre.

Elvira Orellana · Aena

Elvira Orellana, responsable de Programas de Desarrollo y Mentoring, ha destacado en el evento Talento Senior la importancia de impulsar estrategias de colaboración intergeneracional en las organizaciones. Ha advertido que excluir al talento senior es un error estructural y ha subrayado que la diversidad generacional es una ventaja competitiva clave. Además, ha señalado el mentoring como herramienta fundamental para la transferencia de conocimiento, la integración y la transformación cultural.

“La edad es solo un número, lo que cuenta es el talento que se aporta.” Elvira Orellana, Aena.

Clausura del evento

El broche final corrió a cargo del Decano-Director de UCJC, Tomás García Martín, quien destacó el valor de la experiencia entre los docentes, así como la importancia de que las futuras generaciones comprendan y valoren que la convivencia intergeneracional no sólo es posible, sino enriquecedora.

Quienes hicieron posible este encuentro

Patrocinadores y colaboradores

Comunidad de Madrid. Patrocinador institucional.

Aena. Empresa patrocinadora y referente en gestión del talento, con programas propios de mentoring y desarrollo profesional.

Logicalis-Áudea. Colaborador especializado en ciberseguridad y transformación digital, presente en la mesa redonda con dos de sus directivas.

BetterHelp. Colaborador especializado en bienestar emocional y apoyo en salud mental.

Saas Level UP. Empresa de consultoría tecnológica y de negocio especializada en compañías que venden software como servicio (SaaS).

Universidad Camilo José Cela. Institución anfitriona, a través de su Decano-Director Tomás García Martín, que participó en el cierre académico del evento.

Sobre Womenalia

Womenalia es la mayor red profesional de mujeres en España, con más de 14 años de trayectoria. Su misión: potenciar el talento femenino, crear vínculos reales entre profesionales y ser altavoz de quienes quieren crecer.

Sobre We4All

We4All es una organización comprometida con la visibilización y activación del talento senior en el mercado laboral español. Trabaja para que las empresas transformen la edad en una oportunidad estratégica.

Contacto

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