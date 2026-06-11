España tiene más perros que niños: Fundación Dingonatura busca historias que transforman esta realidad

La entrega de premios tendrá lugar en Barcelona el 8 de octubre - Fundación Dingonatura

(Información remitida por la empresa firmante)

España está cambiando. Actualmente conviven en nuestro país más de 9 millones de perros identificados frente a cerca de 6,6 millones de menores de 14 años. Los animales de compañía forman ya parte del día a día de millones de hogares y ocupan un lugar cada vez más relevante en la vida de las personas

Madrid, 11 de junio de 2026.- Detrás de esta realidad hay mucho más que una estadística. Los animales de compañía desempeñan un papel cada vez más importante en el bienestar emocional, la salud y la vida social de millones de personas, generando vínculos que enriquecen tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto.



El reconocimiento de los proyectos y los animales de compañía

Con el objetivo de identificar, reconocer y dar visibilidad a estas iniciativas, la Fundación Dingonatura ha puesto en marcha los Premios 'Vínculos que dan vida', un proyecto que busca reconocer propuestas capaces de mejorar simultáneamente la vida de las personas, los animales de compañía y las comunidades.



Más allá de un reconocimiento, la iniciativa nace con una vocación claramente social: sensibilizar a la ciudadanía sobre el papel que desempeñan los animales de compañía en la inclusión, la educación, la salud emocional, la cohesión social y el bienestar comunitario.



"Queremos poner el foco sobre personas y proyectos que llevan años transformando vidas de manera silenciosa. Creemos que estas historias merecen ser conocidas porque tienen la capacidad de inspirar a otras personas y generar un impacto positivo en toda la sociedad", explica Paco Camarasa desde la Fundación Dingonatura.



La convocatoria contempla cuatro ámbitos de reconocimiento.



Historias que ya están transformando vidas



Cuidar cambia vidas

En diferentes ciudades españolas existen programas que ayudan a personas en situación de vulnerabilidad a mantener el cuidado de sus animales de compañía, ofreciéndoles alimentación, atención veterinaria o acogida temporal. Iniciativas que protegen simultáneamente el bienestar de las personas y de los animales.



Innovar para proteger

Universidades, hospitales veterinarios y centros de investigación están desarrollando herramientas tecnológicas e investigaciones que permiten mejorar la salud y el bienestar de los animales de compañía, desde sistemas de diagnóstico precoz hasta nuevas soluciones digitales aplicadas a la protección animal.



Municipios que abrazan

Cada vez más ayuntamientos impulsan programas de convivencia responsable, espacios pet friendly o campañas de adopción y sensibilización. Acciones que demuestran cómo las administraciones pueden contribuir a construir comunidades más respetuosas e inclusivas.



El vínculo que transforma

Hay vínculos que dejan huella. Esta categoría reconoce iniciativas donde la conexión entre personas y animales se convierte en algo más profundo: acompañamiento, apoyo emocional e impacto social real. Porque las conexiones auténticas son capaces de transformar comunidades.



Un llamamiento a quienes están generando impacto

ÇLa Fundación Dingonatura busca ahora muchas más historias como estas. Historias que quizá se desarrollan de forma discreta en una asociación, una residencia, un centro educativo, una clínica veterinaria o un ayuntamiento, pero que cada día están contribuyendo a mejorar la vida de las personas y de los animales de compañía.



Convocatoria abierta

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 1 de julio de 2026 a través del formulario: https://fundaciondingonatura.org/premios/



La entrega de premios tendrá lugar en Barcelona el 8 de octubre de 2026 y reunirá a representantes institucionales, entidades, profesionales del ámbito animal e investigadores comprometidos con el desarrollo de iniciativas que fortalezcan el vínculo entre las personas y los animales de compañía.



VIDEO DE LA CAMPAÑA

Contacto

Emisor: Fundación Dingonatura

Nombre contacto: Lola Beltrán

Descripción contacto: Impacta Group

Teléfono de contacto: 678967349