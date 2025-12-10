ESpanix y Lancom acuerdan crear el Hub de Interconexión Digital del Mediterráneo - ESpanix

Madrid, 10 de diciembre de 2025.-

Lancom, el principal proveedor griego de centros de datos, cloud e infraestructura de telecomunicaciones, y ESpanix, uno de los puntos de intercambio de Internet (IXP) más grandes y conocidos del sur de Europa con sede en Madrid, anuncian hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar y desarrollar conjuntamente el Hub de Interconexión Digital del Mediterráneo.

El MoU marca el lanzamiento oficial de una asociación estratégica destinada a establecer un ecosistema digital nuevo, autónomo y de alto rendimiento que conectará Europa, Medio Oriente y África a través de rutas de interconexión resilientes y de baja latencia. El Centro Mediterráneo previsto posicionará a la región como uno de los puentes digitales más estratégicos del mundo entre Europa, África y Asia.

Según los términos del acuerdo, Lancom y ESpanix evaluarán todas las oportunidades técnicas, comerciales y operativas para interconectar sus respectivas plataformas de intercambio de Internet, permitiendo a sus comunidades intercambiar tráfico directamente y allanando el camino para el futuro Hub Mediterráneo.

Amedeo Beck Peccoz, director de estrategia de ESpanix, afirmó: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Lancom en esta ambiciosa visión. El hub mediterráneo que pretendemos construir juntos ofrecerá a las redes y a los usuarios un rendimiento, resiliencia e independencia sin precedentes, al tiempo que abrirá nuevos mercados y oportunidades en todo el sur de Europa y más allá".

Nikos Zachariadis, director de operaciones de Lancom, añadió: "Con la firma de este MoU, estamos dando el primer paso decisivo hacia la creación de un centro mediterráneo revolucionario: un ecosistema digital regional construido y liderado desde el sur de Europa. Esta iniciativa redefinirá la conectividad internacional en tres continentes y reforzará la soberanía digital de Europa".

Las dos empresas se han comprometido a trabajar rápidamente hacia un acuerdo definitivo que haga realidad el Eje Mediterráneo.

Acerca de Lancom

Lancom es el mayor proveedor de servicios de centros de datos, nube y telecomunicaciones de Grecia. La empresa opera tres centros de datos de última generación en Atenas y Salónica y mantiene presencia internacional en centros de interconexión clave. Lancom ofrece soluciones integrales de nube, conectividad y colocación, empoderando a empresas, organizaciones y proveedores de servicios en Grecia y en el extranjero, y liderando la creación del Centro Mediterráneo para la interconexión digital.

Acerca de ESpanix

Fundada en 1997, ESpanix es uno de los mayores Hubs Digitales del sur de Europa y el más antiguo de España. Opera sobre tres áreas de negocio: interconexión, centro de datos y servicios de valor añadido. Ofrece sus servicios en la instalación de la calle Mesena de Madrid y en cinco puntos de acceso de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. ESpanix Datacentre cumple con las especificaciones Tier IV y permite conexión directa con los principales operadores de fibra oscura y capacidad tanto nacionales como internacionales.

ESpanix Node reúne a la mayoría de los ISPs nacionales.

