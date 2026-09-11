ESpanix obtiene la certificación ISO 27001:2022 para toda su organización - ESpanix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de septiembre de 2026 – ESpanix, referente indiscutible en la infraestructura digital del sur de Europa, anuncia la obtención de la prestigiosa certificación ISO 27001 para su Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Este logro representa un hito estratégico dentro del plan de evolución de la compañía, que busca elevar sus estándares de protección tras haber obtenido ya el nivel Alto en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la máxima distinción disponible para la administración pública española.

Esta doble distinción no es solo un reconocimiento técnico, sino la garantía tangible de una madurez organizativa diseñada para blindar la información en un entorno digital cada vez más volátil. La certificación ISO 27001 certifica que ESpanix gestiona sus activos de información bajo los criterios internacionales más rigurosos, ofreciendo ventajas directas y significativas a sus dos pilares fundamentales:

1-Para sus Clientes: La certificación actúa como un escudo de confianza. Asegura que los datos críticos de sus empresas circulan, se almacenan y procesan bajo protocolos de seguridad auditados y estandarizados globalmente. Esto se traduce en una continuidad de negocio superior, una gestión proactiva de riesgos y la certeza de que sus flujos de datos en el Hub Digital están protegidos contra amenazas externas e internas con la más alta eficiencia.

2-Para sus Proveedores y Socios: La certificación establece un marco de interoperabilidad segura. Al garantizar que ESpanix mantiene una cultura de mejora continua y trazabilidad en sus procesos, los proveedores operan en un ecosistema predecible y robusto, facilitando la integración de sus servicios y minimizando las fricciones operativas derivadas de incidentes de seguridad.

Desde la perspectiva de la gobernanza corporativa, el cumplimiento de este estándar refuerza la posición de ESpanix como un nodo digital indispensable. Debora Sainz, Compliance Officer de la empresa, resalta la importancia de este logro: "La certificación ISO 27001 no es un punto de llegada, sino la consolidación de nuestra cultura de excelencia. Para nuestros clientes, significa que su información está respaldada por una metodología internacional que garantiza confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para nuestros proveedores, es la promesa de un entorno donde la seguridad es el eje transversal que optimiza todas las interacciones. Este galardón, sumado a nuestro nivel Alto en el ENS, nos permite ofrecer un servicio que no solo conecta redes, sino que garantiza la resiliencia de la información que las atraviesa."

Con la adquisición de este sello, ESpanix sigue adelante en su ciclo de modernización que valida su capacidad para albergar y gestionar los flujos de datos más exigentes, consolidándose como el centro neurálgico de la conectividad ibérica.

Sobre ESpanix

ESpanix es uno de los mayores Hubs Digitales del sur de Europa y el más antiguo de España. Opera sobre tres áreas de negocio: interconexión, datacentre y servicios de valor añadido. Ofrece sus servicios en la instalación de la calle Mesena de Madrid y en cinco puntos de acceso de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. ESpanix Datacentre cumple con las especificaciones Tier IV y permite conexión directa con los principales operadores de fibra oscura y capacidad tanto nacionales como internacionales.

ESpanix Node reúne a la mayoría de los ISPs nacionales. Para más información, se puede consultar el sitio web de ESpanix: www.espanix.net/

Contactos de prensa de ESpanix

press@espanix.net

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

Contacto

Emisor: ESpanix

Contacto: ESpanix

Número de contacto: +34916370855