El español Ignacio Ayago lleva su plataforma de análisis cuantitativo con IA a la Forex Expo Dubai - www.techain.ai

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBÁI (EAU), 24 de septiembre de 2026. Techain participó como expositor en la novena edición de Forex Expo Dubai, celebrada los días 22 y 23 de septiembre en los pabellones 1 a 5 del Dubai World Trade Centre.

Según los datos facilitados por la organización, el evento reunió a 23.816 asistentes y contó con 270 expositores. Durante las dos jornadas, el equipo de Techain realizó demostraciones en directo de StratOS, la plataforma de la compañía para diseñar, analizar y optimizar sistemas de trading.

Los visitantes pudieron recorrer la interfaz de la herramienta y probar sus principales flujos de trabajo directamente en el stand. Las demostraciones mostraron el funcionamiento de la plataforma y la integración de distintas funciones de inteligencia artificial aplicadas al análisis de los mercados.

“Durante los dos días mantuvimos demostraciones de forma continua. Muchos visitantes querían conocer la plataforma, recorrer sus funciones y plantear preguntas al finalizar, no pudimos parar ni para comer”, explicó Ignacio N. Ayago, fundador de Techain.

Ayago, de nacionalidad española y residente en Dubái, cuenta con más de quince años de experiencia como operador cuantitativo. La compañía, fundada en 2025, desarrolla soluciones de software orientadas al análisis cuantitativo de mercados financieros y a la creación de sistemas automatizados.

La participación en la feria culminó un año de trabajo centrado en revisar funcionalidades, ajustar flujos de trabajo y resolver incidencias técnicas antes de la presentación presencial del producto a nivel mundial. Este proceso también incluyó una revisión general de la plataforma para comprobar el funcionamiento de sus diferentes módulos y mejorar la experiencia de uso.

Para Techain AI, la feria permitió presentar StratOS en un entorno profesional y observar directamente la reacción de los usuarios al interactuar con la herramienta. Las demostraciones también sirvieron para recoger preguntas y comentarios sobre el diseño de la plataforma, sus funciones y la aplicación de la inteligencia artificial al análisis de mercados.

Además de presentar StratOS, Techain cuenta ya con una comunidad de más de 10.500 usuarios, apenas un año después de su fundación, una cifra que continúa creciendo diariamente. La compañía tiene como objetivo transformar el paradigma actual del sector minorista mediante herramientas y procesos profesionales, accesibles para usuarios con distintos niveles de conocimiento y capacidad económica.

Más información sobre Techain y su producto en techain.ai.

Contacto

Emisor: www.techain.ai

Contacto: www.techain.ai

Email de contacto: contact@techain.ai