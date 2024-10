El español José Miguel Angulo Manso, gana el primer premio de los 'International Photography Awards – 2024'

(Información remitida por la empresa firmante)

Se han dado a conocer los ganadores de los premios IPA 2024 ('International Photography Awards'), uno de los certámenes fotográficos más prestigiosos a nivel mundial, algo así como los Oscar de la fotografía, donde el español José Miguel Angulo Manso ha ganado el primer premio en la categoría de naturaleza y fauna salvaje con su serie de fotográfica titulada 'The Giants Whisper' (Los Gigantes Susurran), trabajo realizado en Kenia y Alemania entre 2021 y 2023, y centrado en el elefante africano

Colonia, 1 de octubre de 2024.- Los 'International Photography Awards' (IPA) llevan a cabo su certamen anual para fotógrafos profesionales y aficionados a escala mundial, creando uno de los certámenes fotográficos más ambiciosos y completos del mundo de la fotografía actual, recibiendo casi 15000 inscripciones de cerca de 120 países cada año y contando con un jurado compuesto de unos 80 expertos miembros de todo el mundo, entre museos, publicaciones, galeristas, etc.



José Miguel, Ingeniero aeronáutico de profesión y residente en Alemania donde trabaja en la Agencia Europea de Seguridad Aérea, perdió la visión en un ojo de forma trágica cuando tenía 20 años, lo cual no le impidió a pesar de las dificultades acabar sus estudios de ingeniería ni desarrollar su pasión por la fotografía.



En 2021, después de ver un documental sobre los elefantes en África, decidió viajar a Kenia con su cámara y el sueño de regresar a casa con al menos una buena fotografía. Sus expectativas iniciales fueron ampliamente sobrepasadas tanto en el plano humano como en el fotográfico, por lo que decidió regresar al año siguiente para completar su trabajo fotográfico en aquellas latitudes. Como consecuencia de dichos viajes y a la vista de los resultados obtenidos decidió escribir y publicar su primer libro de fotografía titulado de la misma manera 'The Giants Whisper' en 2023 con una selección de unas 100 de sus mejores fotografías de fauna salvaje tomadas en África (entre ellas algunas de Craig, el icónico "big tusker", elefante cuyos colmillos llegan al suelo y de los que no quedan más de 25 en el Mundo, y en donde narra sus vivencias y el desarrollo de sus expediciones a Kenia. Una serie de fotografías de dicho trabajo titulada 'The Giants Whisper' se presentaron al certamen IPA 2024, otorgando el jurado el primer premio.



Ahora con este importante galardón su trabajo fotográfico se ha visto reconocido a nivel internacional y Jose Miguel tiene previsto asistir a la gala de entrega de premios que este año se celebrará en Atenas del 21 al 23 de noviembre, así como a la ceremonia de los Premios de fotografía 'Lucie Awards' en Nueva York.







Contacto

Nombre contacto: Jose Miguel Angulo Manso

Descripción contacto: Jose Miguel Angulo Photography

Teléfono de contacto: +34606086778