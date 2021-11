Los españoles afirman ser saludables, según el Panel anual de Hábitos de Herbalife Nutrition

Una buena alimentación y hacer ejercicio pueden favorecer el sistema inmunológico. El 78% de los encuestados aseguran llevar una dieta equilibrada en su día a día. El 90% de los españoles toma verduras y hortalizas al menos 2 o 3 veces a la semana. A pesar de los buenos datos, los intentos por llevar una vida saludable pueden no ser suficientes: España es el cuarto país europeo con mayor porcentaje de población sedentaria

La inmunonutrición, según los nutricionistas, es la rama de la nutrición que estudia la relación entre los nutrientes y la inmunidad. El sistema inmunitario sirve para limitar el acceso de microbios al cuerpo, evitando así que crezcan y generen enfermedades. Según un estudio de Harvard Health Publishing de febrero del 2021 existe una conexión tangible entre ese sistema inmunitario y la alimentación.

Este artículo de Harvard afirma que tener una vida saludable es el primer paso para tener un sistema inmunológico que funcione correctamente. Tener una vida saludable está relacionado, según esta misma publicación, con una alta ingesta de frutas y verduras, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, no abusar del alcohol o minimizar el estrés. Por ello, a través del Panel anual de Hábitos, Herbalife Nutrition ha querido comprobar si los españoles están o no inmunonutridos y cuál es su estado de la salud en líneas generales.

Los españoles intentan llevar una vida saludable

Según el sondeo de Herbalife Nutrition, se puede concluir que los españoles procuran llevar una vida saludable ya que, de los encuestados, el 78% asegura seguir una dieta equilibrada, el 90% bebe agua a diario, el 90% consume al menos 2 o 3 veces por semana verduras y hortalizas, y el 70% realiza deporte al menos una vez por semana. La autopercepción, asimismo, del estado de salud de los españoles en el último estudio realizado sobre salud en España[1] corrobora, también, esta reflexión, puesto que el 75,5% de la población considera que su estado de salud es bueno o muy bueno.

Sin embargo, estos intentos por llevar un estilo de vida saludable pueden no ser suficientes. Según un estudio[2] de este mismo año, España es el cuarto país europeo con un mayor porcentaje de población sedentaria: el 15% declara no hacer ningún ejercicio físico y el 59% querría practicar más deporte, pero no puede por la falta de tiempo o dinero o por las condiciones climatológicas. Otro de los factores que puede poner en duda el buen hacer de los españoles ha sido, sin duda, la pandemia, cuyo impacto se ha notado físicamente, pues desde el inicio de la crisis sanitaria, los españoles han engordado de media 5,7 kilos[3].

3 de cada 4 españoles llevan una dieta equilibrada

El 78% de los encuestados por Herbalife Nutrition asegura llevar una dieta equilibrada en su día a día. Dentro de este porcentaje son, en mayor medida, las mujeres, la clase social alta y los que tienen estudios superiores quienes consideran que llevan este tipo de dieta más saludable y equilibrada a diario. Por el contrario, la gente joven, la clase social baja y las personas con un nivel de estudios bajos son los que peor alimentación llevan.

Aceite, lácteos y fruta, la base diaria de la dieta española

Durante este 2021, más del 50% de los encuestados afirma consumir diariamente aceite de oliva (65%); leche, yogurt y queso (56%); y fruta (53%). Un porcentaje algo inferior, casi el 40%, asegura ingerir cada día alimentos como el pan, los cereales, el arroz, la pasta o las patatas. En cuanto a ingesta diaria se refiere, lo que menos se consume son pescados y mariscos, mientras que el 34% de los encuestados no compran ni cerveza ni vino. Por su parte, las verduras y hortalizas aparecen, al menos, 2 o 3 veces a la semana en los platos de casi el 90% de la población, mientras que más de un 31% sostiene que las consume cada día.

Los alimentos que se consumen son fundamentales porque pueden alterar el estado de salud. Como afirma el Presidente del Instituto de Nutrición de Herbalife Nutrition David Heber “la parte más extensa del sistema inmunitario -aproximadamente un 70% de este- se encuentra cerca de los intestinos y supervisa la ingesta de alimentos y la forma en que el cuerpo los utiliza”. Esto quiere decir que seguir una dieta balanceada es fundamental. Para poder fortalecer el sistema inmunitario es necesario, según Heber, consumir alimentos ricos en proteína; vitaminas y fitonutrientes; probióticos y prebióticos; y ácidos grasos omega-3.

El 90% de los encuestados bebe agua a diario

En general, los españoles beben, de media, más de un litro y medio al día. Más de la mitad de las personas encuestadas (51%) consumen entre 1 y 2 litros al día, mientras que solo 3 de cada 10 encuestados afirma ingerir menos de un litro diario. Por zonas geográficas, el norte del país es donde menos porcentaje de población bebe agua, a diferencia del este. Por franjas de edad, aquellos en edades comprendidas entre 55 y 65 años, son los que afirman, en mayor medida, no consumir agua.

Desde Herbalife Nutrition recuerdan que beber agua es fundamental porque contribuye al buen funcionamiento del organismo, ayuda a transportar oxígeno, mejora la digestión, regula la presión arterial y la frecuencia cardiaca, mantiene los órganos sanos, ayuda a eliminar bacterias de la vejiga y lleva nutrientes a todo el cuerpo. No beber agua, por el contrario, puede ocasionar migrañas, fatiga, hipertensión, problemas en los riñones o dolor en las articulaciones, entre otras afecciones.

Verduras, hortalizas y frutas, reinas de la cesta de la compra

Si se analizasen las cestas de la compra de los españoles se encontrarían verduras y hortalizas (11 %), fruta (10,5%) y lácteos (8,7%). Los productos que menos compran los españoles, por el contrario, son la bollería (2,3%), los aperitivos (3,2%) y los frutos secos (3,6%).

Si se divide la cesta de la compra por sexos los hombres compran más carnes rojas y patatas, mientras que las mujeres incluyen en su cesta más verduras, frutas, leche, yogures, quesos y derivados. Si se observa la cesta de la compra por edades, la población más joven (de 18 a 24 años), consumen más arroces y pasta, mientras que, la ingesta de frutas, verduras y legumbres aumenta de manera proporcional a la edad. De igual modo, el estudio revela que los encuestados con estudios superiores y con mayores ingresos tienen una cesta de la compra más completa y variada, lo que también les permite seguir una dieta más equilibrada.

Aumenta el porcentaje de españoles que realizan deporte

Con respecto al 2020, ha aumentado ligeramente el porcentaje de españoles que practican deporte -un 0,54% más-, siendo, actualmente, 7 de cada 10 españoles los que realizan deporte al menos una vez a la semana. Los hombres practican más deporte que las mujeres, un 13% más, y le dedican también más horas que ellas. La franja poblacional que menos deporte practica es aquella comprendida entre los 18 y 24 años, y los que más deporte realizan son los adultos de 45 a 54 años (76%). Por último, son aquellos de clase social media o los desempleados (un 4% más que los empleados) quienes más deporte practican.

Hacer ejercicio mejora la salud cardiovascular, reduce la presión arterial y protege, según el estudio de Harvard, contra una variedad de enfermedades. Asimismo, contribuye de igual modo a la salud general y, por lo tanto, a un sistema inmunológico saludable.

