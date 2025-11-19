Los españoles priorizan la tecnología en Black Friday y Allianz Partners recomienda proteger estas compras

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de la mitad de los españoles comprará productos de informática, tecnología y electrodomésticos durante la jornada de Black Friday de este año, compras que desde Allianz Partners aconsejan asegurar, alargando su vida útil y garantizando la inversión que estas compras suponen para los consumidores

El cuarto viernes de noviembre se celebra el Black Friday, una fecha en el calendario que desde hace varios años marca el pistoletazo de salida para la temporada de compras navideñas. El furor que esta jornada despierta en los consumidores es tal que, en algunos establecimientos, la bajada de precios se produce ya desde principios del mes. Se calcula que el 67% de los españoles aprovechará esta fecha para hacer sus compras navideñas, con una media de gasto de 379 € por persona, un 12% más que el año pasado.



Los productos de informática, tecnología y electrodomésticos son los más populares durante el Black Friday. Ante el desembolso que implica la compra de estos de productos, Allianz Partners recomienda, en el caso de grandes y pequeños electrodomésticos, asegurarlos para que estén protegidos ante cualquier avería o incidente y su vida útil se alargue. La empresa líder de Seguros y Asistencia ofrece la cobertura de extensión de garantía; con ella, los electrodomésticos están cubiertos ante averías mecánicas o eléctricas por uso o desgaste de componentes internos durante uno, dos o tres años, además de los tres que la legislación establece para el fabricante. En el caso de los dispositivos electrónicos, asegurarlos los protege ante robo y daños accidentales, como los provocados por golpes, caídas o derrame de líquidos.



Gracias a esta cobertura, el seguro se encarga desde el recambio de piezas y mano de obra, hasta la recogida o la entrega en el domicilio del cliente del electrodoméstico o dispositivo averiado. En aquellos casos en los que la reparación no fuese posible o el gasto resultase excesivo, Allianz Partners procedería al reemplazo del objeto asegurado.



Cristina Rosado, Head Comercial de la línea de Dispositivos Móviles y Riesgo Digital (MDDR) de Allianz Partners España, dice: "El Black Friday es una oportunidad para adquirir a un precio mucho más rebajado algunos electrodomésticos o dispositivos que durante el resto del año son más caros. Lo ideal es aprovechar la oportunidad para comprar en estas fechas, asegurando nuestros electrodomésticos y dispositivos para así evitarnos repetir el gasto al poco tiempo, en caso de que se averíen".



