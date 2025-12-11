Los españoles ya preparan el verano de 2026: KAYAK revela los destinos en tendencia y opciones de ahorro

Montreal - KAYAK

Malé, Pekín y Costa Rica encabezan la lista de destinos de mayor tendencia entre los españoles para el verano de 2026. Las Palmas (-30 %), Santa Cruz (-23 %) y Denpasar (-22 %) registran las mayores caídas de precios. Montreal, Nueva York y Kuala Lumpur, son los destinos de larga distancia con la mejor relación calidad-precio, mientras que Buenos Aires, Quito y Ciudad de México son los más caros

Madrid, 11 de noviembre.- Diciembre puede parecer pronto para hablar del verano de 2026 pero, en el caso de los viajeros españoles, los datos sugieren lo contrario: las búsquedas de vuelos para el verano de 2026 ya han aumentado un 8 % respecto al verano 2025, las de hoteles un 109 % y las de alquiler de coches un 2 %.



En cuanto a los precios, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Nuestros datos sugieren que ahora es un buen momento para reservar vuelos para el verano de 2026: las tarifas internacionales están casi a la par con las del verano de 2025 (‑1 %), mientras que las tarifas nacionales han caído un 10 %. Por lo tanto, tanto si los viajeros buscan un pequeño descanso bajo el sol como una escapada urbana, reservar con antelación podría ser su mejor opción para viajar el próximo verano".



Estos son algunos de los datos que KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, presenta en "The Early‑Bird Summer Escape", un informe en el que también revela cuáles serán los destinos que marcarán tendencia entre los españoles el próximo verano, cuáles muestran las mayores caídas de precios o cuáles tienen la mejor relación calidad-precio. Además, el motor de búsqueda de viajes ofrece algunos consejos para que los viajeros puedan aprovechar al máximo su presupuesto.



¿A dónde quieren viajar los españoles en el verano de 2026? Los destinos de mayor tendencia

El verano de 2026 se perfila como la temporada en la que los españoles planean ir más lejos, con Asia y las Américas dominando el top 10 de los destinos de mayor tendencia. En el caso de estas últimas, destaca el aumento del 33 % en las búsquedas de vuelos a destinos de Centroamérica y del 9 % a Sudamérica.



Así, el top 3 de los destinos más trendy está liderado por Malé (1º) y Pekín (2º), con un crecimiento interanual en búsquedas de vuelos de más del 50 %, seguidos de San José, Costa Rica (3º), cuyas búsquedas crecen un 25 %.



Estos son los destinos de mayor tendencia, el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el verano 2026 y la variación de las búsquedas de vuelos verano 2026 vs. verano 2025.



1. Malé, Maldivas: 770 € (+51 %).



2. Pekín, China: 691 € (+51 %).



3. San José, Costa Rica: 759 € (+25 %).



4. Seúl, Corea: 692 € (+22 %).



5. Denpasar, Indonesia: 791 € (+20 %).



6. Colombo, Sri Lanka: 761 € (+18 %).



7. Punta Cana, República Dominicana: 718 € (+18 %).



8. Bogotá, Colombia: 746 € (+15 %).



9. Shanghái, China: 648 € (+14 %).



10. Ciudad de México, México: 964 € (+11 %).



¿Viajas con un presupuesto ajustado? Destinos con las mayores caídas de precios

A nivel nacional, las búsquedas de los españoles crecen en todas las categorías: vuelos + 12 %, hoteles + 81 %, alquiler de coches + 4 %. En este sentido, el análisis de KAYAK revela muy buenas noticias para los viajeros: viajar más cerca de casa será más barato el próximo verano. Con bajadas de precios de entre el 10 % y el 30 %, cuatro de los diez destinos con las mayores caídas de precios están en España: Las Palmas de Gran Canaria (-30 %), Santa Cruz de Tenerife (-23 %), Arrecife (-18 %) y Mahón (-10 %), situando a las islas a la cabeza de los viajes más baratos a nivel doméstico. Al otro lado del globo, destinos asiáticos como Bali, Bangkok y Kuala Lumpur también registran descensos de dos dígitos, con una caída del 22 %, 14 % y 11 % en las tarifas aéreas en comparación con el pasado verano, respectivamente.



Estos son los destinos con las mayores caídas de precios, el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el verano 2026 y la caída en el precio de los vuelos de verano de 2026 vs. verano 2025:



1. Las Palmas de Gran Canaria, España: 113 € (-30 %).



2. Santa Cruz de Tenerife, España: 132 € (-23 %).



3. Denpasar, Indonesia: 791 € (-22 %).



4. Arrecife, España: 164 € (-18 %).



5. Bangkok, Tailandia: 651 € (-14 %).



6. Nueva York, Estados Unidos: 603 € (-13 %).



7. Atenas, Grecia: 193 € (-12 %).



8. Londres, Reino Unido: 113 € (-11 %).



9. Kuala Lumpur, Malasia: 617 € (-11 %).



10. Mahón, España: 101 € (-10 %).



¿Cómo sacar más partido a los euros? Los destinos con mejor relación calidad-precio

Para los viajeros que quieran estirar un poco más su presupuesto, el verano de 2026 ofrece algunas opciones estupendas para sacar el máximo partido a su dinero. Norteamérica y Asia se reparten a partes iguales los 10 destinos con mejor relación calidad-precio, con opciones por menos de 700 €.



Estos son los destinos de larga distancia con mejor relación calidad-precio y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el verano 2026:



1. Montreal, Canadá: 428 €.



2. Nueva York, Estados Unidos: 603 €.



3. Kuala Lumpur, Malasia: 617 €.



* Para ver la clasificación completa, consultar el informe "The Early-Bird Summer Escape".



Más cerca de casa, en Europa, Milán ocupa el primer puesto con tarifas aéreas de 98 € de media, seguida de Londres y Roma. Para una aventura fuera de lo común, Tirana, en Albania, es uno de los destinos favoritos de los viajeros experimentados, ya que ofrece el sol del Adriático a precios asequibles, con vuelos de ida y vuelta que cuestan actualmente una media de 170 €.



Estos son los destinos en Europa con mejor relación calidad-precio y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase turista para el verano 2026:



1. Milán, Italia: 98 €.



2. Londres, Reino Unido: 113 €.



3. Roma, Italia: 125 €.



* Para ver la clasificación completa, consultar el informe "The Early-Bird Summer Escape".



Consejos expertos para ahorrar dinero

¿Reservar de forma más inteligente? Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa y experta en viajes, comparte algunos secretos para ayudar a los viajeros a acercarse a los viajes de sus listas de deseos por menos dinero.



• Elegir la fecha de salida óptima: los viajeros que salgan a principios de junio, especialmente el día 5, encontrarán las mejores ofertas en vuelos internacionales. Por el contrario, principios de agosto marca el pico de los precios de verano, con las tarifas más altas.



• Países con buena relación calidad-precio: algunos países de larga distancia están registrando notables caídas interanuales en los precios. Indonesia y Canadá han experimentado una caída del 18 % en las tarifas, mientras que los precios medios de Tailandia han bajado un 14 %, lo que lo convierte en uno de los países más baratos del verano de 2026.



• Los destinos más caros: quienes estén pensando en un viaje a las Américas, evitar Buenos Aires, Quito y Ciudad de México con un precio medio de 1.089 €, 1.014 € y 964 € respectivamente.



• Herramientas inteligentes para ahorrar de forma más inteligente: herramientas como las alertas de precios de KAYAK ayudan a los viajeros a equilibrar la flexibilidad y coste, ya que les avisan cuando las tarifas de sus rutas preferidas bajan, permitiéndoles aprovechar las ofertas en el momento adecuado.







