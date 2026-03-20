(Información remitida por la empresa firmante)

- Las especializaciones del MBA de UniAthena siguen reduciendo la brecha de habilidades en el mercado empresarial global

UniAthena está ampliando su oferta de MBA en línea con programas especializados a través de alianzas con universidades internacionales

OXFORD, Inglaterra, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- UniAthena está ampliando su oferta de programas MBA especializados para abordar las crecientes brechas de competencias en la fuerza laboral global mediante programas alineados con la industria, impartidos en colaboración con la Universidad Guglielmo Marconi (Italia), la Universidad de Abertay (Reino Unido) y la Universidad Católica de Murcia (España). Estas colaboraciones ofrecen créditos académicos reconocidos internacionalmente, certificaciones profesionales y planes de desarrollo estructurados para profesionales en activo.

Los profesionales interesados en explorar las especializaciones del MBA, los requisitos de admisión o las vías de inscripción pueden visitar www.uniathena.com para obtener información completa sobre el programa.

"La formación empresarial debe evolucionar, pasando de la mera transmisión de conocimientos al desarrollo de capacidades. Los profesionales de hoy necesitan un aprendizaje que fortalezca directamente la toma de decisiones y el desempeño del liderazgo", afirmó Firoz Thairinil, consejero delegado de UniAthena.

"A través de nuestros programas MBA especializados, UniAthena está preparando a profesionales para transformar el conocimiento en acción y liderar organizaciones en procesos de transformación global a largo plazo", añadió.

Itinerarios especializados de MBA

Máster en Administración de Empresas Internacionales: Se centra en la estrategia global y la gestión intercultural para apoyar el comercio internacional y las operaciones multinacionales.

Máster en Administración de Empresas: Desarrolla conocimientos fundamentales en marketing, finanzas, operaciones y liderazgo para el desarrollo profesional en diversos sectores.

MBA en Operaciones y Gestión de Proyectos: Desarrolla experiencia en gestión de la cadena de suministro, optimización operativa y ejecución de proyectos complejos.

MBA en Dirección General: Proporciona una amplia formación gerencial que apoya el liderazgo organizacional y la coordinación empresarial.

MBA Ejecutivo: Diseñado para profesionales con experiencia que buscan capacidades avanzadas de liderazgo estratégico y toma de decisiones organizacionales.

MBA Global: Se concentra en la dinámica del mercado global, la política internacional y el liderazgo empresarial transfronterizo.

MBA en Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos: Integra la estrategia empresarial con la interpretación de datos, el análisis predictivo y la evaluación del desempeño.

MBA Ejecutivo en Análisis de Negocios: Se centra en el análisis a nivel ejecutivo, la previsión estratégica y la toma de decisiones corporativas basada en datos.

MBA en Gestión de la Construcción y la Seguridad: Combina los principios de la gestión de la construcción con las normas de seguridad laboral y el cumplimiento normativo. MBA – Contabilidad y Finanzas: Desarrolla competencias avanzadas en información financiera, finanzas corporativas y planificación financiera estratégica.

Impulsar el desarrollo de la fuerza laboral global

Los programas se imparten completamente en línea, con el apoyo de tutores personales, acceso a bibliotecas digitales, foros de debate colaborativos y estructuras de pago modulares que permiten a los profesionales estudiar mientras trabajan. Los requisitos de admisión incluyen el acceso mediante titulación académica o mediante vías de acceso para profesionales con experiencia relevante en gestión.

Los estudiantes que completen estos programas obtendrán titulaciones alineadas con los marcos de educación superior europeos y los estándares de certificación profesional avalados por organismos certificadores asociados. Los futuros estudiantes pueden consultar comparaciones de programas, opciones de matrícula y plazos de solicitud en línea antes de enviar sus formularios de inscripción.

Contacto de medios:

Para consultas de prensa, entrevistas o información adicional, póngase en contacto con: Correo electrónico: support@uniathena.com | Sitio web: www.uniathena.com . Los periodistas y representantes de los medios de comunicación pueden solicitar material de prensa, comentarios de expertos o información institucional relacionada con los programas e iniciativas de UniAthena.

Para obtener más información, visite www.uniathena.com.

UniAthena es una plataforma de educación superior en línea que ofrece soluciones de aprendizaje flexibles y asequibles para estudiantes de todo el mundo. Su objetivo es hacer que la educación superior de calidad sea accesible para todos, ofreciendo programas completamente en línea diseñados para profesionales en activo y personas que buscan formación continua. UniAthena tiene presencia legal en los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido e India.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2935773/UniAthena_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/las-especializaciones-del-mba-de-uniathena-siguen-reduciendo-la-brecha-de-habilidades-302719851.html