Espectáculo ecuestre: la élite mundial de saltos competirá en la Copa Presidente de EAU

Abu Dhabi Equestrian Club hosts the UAE President’s Cup International Showjumping from 7-11 January 2026 - ABU DHABI EQUESTRIAN CLUB (AEDC)/PR NEWSWIRE

- Espectáculo ecuestre como nunca antes: la élite mundial de saltos competirá en la Copa Presidente de EAU con un premio récord de 3,24 millones de AED

El Club Ecuestre de Abu Dabi será la sede del evento de saltos CSI5 de mayor valor de los Emiratos Árabes Unidos, que reunirá a los principales patrocinadores del país y a los jinetes de élite internacionales.

ABU DABI, EAU, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Este enero, Abu Dabi ocupará un lugar central en el calendario deportivo mundial cuando el Club Ecuestre de Abu Dabi(ADEC) albergue la Copa Internacional de Saltos del Presidente de EAU del 7 al 11 de enero de 2026, que ofrecerá cinco días de competición de élite, entretenimiento seleccionado y experiencias de estilo de vida elevadas.

Con la mayor bolsa de premios récord para saltos en EAU, con un valor de 3,24 millones de AED, el campeonato reunirá a los mejores jinetes y caballos del mundo, así como a importantes patrocinadores del deporte, quienes competirán por uno de los cinco estrellas más prestigiosos (CSI5*) durante cinco días de competición de primer nivel. El evento se celebra bajo la supervisión de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y la Federación Ecuestre y de Carreras de EAU.

Organizada en el Club Ecuestre de Abu Dabi, una institución histórica establecida en 1976 y reconocida desde hace mucho tiempo como un pilar del deporte ecuestre en los Emiratos Árabes Unidos, la Copa del Presidente de Emiratos Árabes Unidos refleja el papel continuo de ADEC en la configuración del futuro ecuestre de la región al tiempo que refuerza la posición de Abu Dabi como centro mundial para el salto de élite.

El campeonato contará con tres competiciones internacionales simultáneas:

CSI5* con un premio total de 718.000 € (aproximadamente 2,85 millones de AED)

CSI2* con 74.000 € (aproximadamente 295.000 AED)

CSIYH1* para caballos jóvenes con 20.000 € (aproximadamente 80.000 AED)

Este formato de varios niveles refuerza el compromiso de ADEC con el desarrollo del deporte en todos los niveles, ampliando el alcance global del deporte y posicionando al mismo tiempo a Abu Dabi como un centro internacional de excelencia ecuestre.

Alineación de élite internacional

El campeonato dará la bienvenida a un distinguido grupo de jinetes internacionales clasificados por la FEI, incluidos:

Un lugar de clase mundial y una experiencia para los espectadores

Este evento de 5 estrellas se celebrará en el vanguardista destino ecuestre y de estilo de vida de 22 hectáreas de ADEC, diseñado para ofrecer una experiencia excepcional tanto a atletas como a espectadores. El recinto cuenta con pistas cubiertas y al aire libre con certificación de FEI, establos climatizados, prados de césped exuberante que priorizan el bienestar de los caballos, una clínica veterinaria y extensas pistas de entrenamiento y paseos.

Más allá de la competición, los espectadores podrán disfrutar de un completo programa de hospitalidad, entretenimiento y activaciones de estilo de vida, que incluye:

Experiencias de hospitalidad prémium

Eventos temporales de comida y bebida seleccionados en The Arcades Courtyard, junto con restaurantes prémium como Homebakery, BKRY, Espresso Lab y más.

Actividades infantiles para toda la familia y experiencias ecuestres.

Entretenimiento en vivo y ceremonia de clausura.

Más allá de la arena, la Copa Presidente de Saltos de EAU está diseñada como un espectáculo de entretenimiento a gran escala. Durante cinco extraordinarios días, los asistentes podrán disfrutar de experiencias de hospitalidad cuidadosamente seleccionadas, entretenimiento en vivo, actividades para toda la familia, productos exclusivos y momentos inmersivos creados para todas las edades. Desde el deporte de élite hasta un estilo de vida sofisticado, esto es más que una competición: es una celebración de la excelencia, la elegancia y experiencias inolvidables.

Entradas y acceso

La entrada general es gratuita. Para una experiencia más exclusiva, los pases diarios y los paquetes de mesa para Horsemen's Lounge están disponibles a través de Platinumlist: https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

