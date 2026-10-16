El espectáculo de linternas rodantes de Shanghai ilumina la celebración española

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia publicada originalmente por spanish.shanghai.gov.cn

Una tradición popular centenaria de Shanghai cobró protagonismo en el festival La Mercè, una de las celebraciones culturales más importantes de Barcelona, cuando los artistas recorrieron las calles de la ciudad haciendo rodar y girar enormes linternas de bambú al ritmo de sus bailes.

El espectáculo de "Fengxian gundeng" (linterna rodante de Fengxian), con más de 700 años de historia, aportó un toque distintivo de Shanghai al festival, combinando danza, acrobacias y demostraciones de fuerza física.

"El espectáculo nos trae la auténtica Shanghai. Trae su cultura y su historia, con profundas raíces, al festival más tradicional de Barcelona", afirmó Esteve Caramés, director de programas culturales del Instituto de Cultura de Barcelona, el organismo municipal encargado de organizar La Mercè.

Para Caramés, la presentación también ofreció al público la oportunidad de descubrir una faceta de Shanghai que puede resultar menos conocida a nivel internacional.

"Nos están contando cómo es la gente de Shanghai y cuáles son las tradiciones de esa ciudad", dijo. "Esto es muy valioso para nosotros".

El espectáculo se ganó rápidamente a los asistentes al festival, muchos de los cuales conocían esta tradición por primera vez.

Diana, residente de Barcelona, dijo que le llamaron la atención las expresiones de los artistas y su dominio de las linternas.

"Me quedé asombrada", afirmó, al recordar a un artista que manipulaba una gran linterna con la boca. "No me lo esperaba".

Daniel, un turista australiano que planea visitar Shanghai el próximo abril, describió el espectáculo como "absolutamente increíble y espectacular", y destacó el vestuario, la coreografía, la música y los fuegos artificiales.

"Sin duda, ha aumentado mi entusiasmo por viajar a Shanghai", dijo, y describió el espectáculo como "único en su tipo".

Una tradición nacida junto al agua

La linterna rodante de Fengxian tiene su origen en lo que hoy es el distrito de Fengxian de Shanghai, a lo largo de la costa norte de la bahía de Hangzhou. En la antigüedad, cuando la zona costera se veía frecuentemente afectada por inundaciones, las comunidades locales incluían espectáculos con linternas rodantes en rituales para pedir protección frente a los desastres causados por el agua.

Con el paso de las generaciones, esta práctica se extendió más allá de su función ritual y se convirtió en una forma popular de entretenimiento durante festivales y celebraciones de la cosecha.

Fabricada principalmente con bambú, la linterna consta de estructuras esféricas internas y externas, lo que le permite rodar y girar sin perder su forma. Su gran tamaño solía hacer que la multitud se apartara al acercarse los artistas, lo que le valió el apodo popular de "rey de las linternas".

Este arte popular combina movimientos intrincados con una fuerza y un control considerables. Una de sus técnicas más difíciles se conoce como "la araña que hila seda", en la que el artista sujeta una tira de tela con los dientes y controla la linterna mientras gira el cuerpo en sincronía con ella.

La linterna rodante de Fengxian fue incluida en la lista nacional de patrimonio cultural inmaterial de China en 2008.

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