El espejo retrovisor no es una percha para colgar ropa

Los expertos de DEKRA advierten que las mascarillas colgadas afectan negativamente al campo de visión, incluso los pequeños colgantes del espejo retrovisor son peligrosos. Los movimientos en el extremo del campo de visión son más difíciles de detectar, se aconseja guardar las mascarillas en algún compartimento del vehículo

Situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias. Por ejemplo, las mascarillas contra coronavirus están actualmente en la cara de todo el mundo. En muchos países, los ciudadanos deben usarlas. Los conductores no son una excepción: si se efectúa una parada para comprar un sándwich o echar gasolina, habitualmente se necesitan. Por lo tanto, muchos conductores guardan al menos una mascarilla en su vehículo. Sin embargo, los expertos de DEKRA advierten no colgar las mascarilla en el espejo retrovisor.



"Incluso los colgantes de espejos pequeños como cordones, ambientadores y similares son peligrosos, en nuestra opinión", dice Peter Rücker, Jefe de investigación de accidentes de DEKRA. "Por lo tanto es aún más acertado para las mascarillas faciales relativamente grandes."



El problema no es solo que el campo de visión del conductor está restringido, especialmente al girar, sino también que los colgantes en el espejo retrovisor interior son una distracción. "Debido a que siempre hay un objeto colgando ahí, los conductores se acostumbran a movimientos constantes en el extremo de su campo de visión. El resultado es que detectan movimientos fuera del vehículo, como ciclistas o peatones en el lado derecho de la carretera, mucho más tarde", según el experto. Esto puede causar graves accidentes que podrían haberse evitado.



"Las mascarillas están ahí para proteger a las personas. Si cuelga en un descuido su mascarilla en el espejo retrovisor usted está actuando al contrario: poniendo en peligro a otros usuarios de la carretera" dice Rücker.



Él hace una recomendación clara: "Mantenga su mascarilla de coronavirus en un compartimento de su coche. La mayoría de los modelos de vehículos ofrecen varios de ellos. ¡El espejo retrovisor no es una percha para la ropa!"



