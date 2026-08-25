Las estaciones gastronómicas transforman el catering en Madrid hacia un formato más dinámico y participativo - EN TUS FOGONES

(Información remitida por la empresa firmante)

La organización de eventos en la capital española ha experimentado una evolución notable hacia propuestas donde el asistente busca formar parte activa del encuentro. El modelo tradicional de banquete seated o el clásico pase de bandejas convive hoy con el auge de las estaciones gastronómicas interactivas, una tendencia en clara expansión dentro del sector del catering en Madrid. En este contexto, En Tus Fogones apuesta por propuestas gastronómicas que permiten convertir cada evento en una experiencia más dinámica, cercana y participativa. Este formato no solo optimiza el flujo de los invitados en espacios de gran aforo, sino que convierte la elaboración culinaria en un espectáculo visual y cercano que potencia la interacción social durante la jornada.

Tradición castiza y vanguardia culinaria en formato puesto

Una de las claves fundamentales de este auge reside en la revisión de la cocina local a través de soportes más informales. Elaboraciones profundamente arraigadas en la cultura madrileña, como el cocido, los churros o las recetas basadas en producto de proximidad, se presentan ahora en puestos temáticos que combinan la memoria del sabor tradicional con técnicas de alta cocina molecular, tales como esferificaciones, espumas y texturas trabajadas en directo. Firmas especializadas como En Tus Fogones han integrado esta metodología para responder a la demanda de eventos corporativos en recintos como IFEMA o áreas VIP de gran formato, donde la agilidad no debe comprometer la calidad de la propuesta culinaria. El showcooking en vivo añade un componente de entretenimiento que enriquece la percepción del espacio y permite acercar la gastronomía nacional tanto a perfiles locales como a asistentes internacionales.

Personalización integral para eventos corporativos y privados

Más allá de la puesta en escena, la flexibilidad estética y conceptual constituye el principal valor de este modelo gastronómico. Los puestos se adaptan a la identidad corporativa de las marcas o al hilo conductor de cada celebración, permitiendo configurar espacios a medida que reflejan el propósito del encuentro. Al mismo tiempo, esta modularidad facilita una gestión precisa de las necesidades dietéticas de los comensales, garantizando un servicio fluido, riguroso y adaptado a las exigencias operativas de cualquier enclave en la Comunidad de Madrid.

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