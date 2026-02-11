Las estaciones de servicio automáticas registran un nivel mínimo de incidencias por su modelo automático

Manuel Jiménez Perona, Presidente de AESAE - Layna Comunicación

Según AESAE, y como consecuencia del diseño operativo de las ESA, el nivel de incidencias es muy inferior al 1%. Según el informe sectorial presentado en 2025, las gasolineras automáticas ya representan el 29% del mercado nacional y alcanzan las 3.477 instalaciones activas, lo que supone un crecimiento del 294% desde 2019

Madrid, 11 de febrero de 2026.- Las estaciones de servicio automáticas (ESA) presentan un nivel de incidencias en repostajes muy inferior al 1%, una cifra especialmente reducida que refleja la solidez y fiabilidad de un modelo basado en la automatización, la estandarización de procesos y la eliminación de riesgos asociados al factor humano.



Desde la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas AESAE se destaca que este bajo nivel de incidencias no es casual, sino consecuencia directa del diseño operativo de las ESA, que incorpora sistemas tecnológicos avanzados para el control del suministro, el pago y la seguridad, minimizando los puntos críticos donde tradicionalmente se concentran errores o conflictos.



Un modelo que reduce riesgos desde el origen

El funcionamiento automático de las ESA introduce barreras preventivas que reducen de forma significativa la probabilidad de incidencias:



• Pago controlado y trazable, generalmente previo al repostaje, que elimina impagos, discrepancias y conflictos en el cobro.



• Procesos homogéneos y guiados, que reducen la variabilidad operativa y los errores derivados de la intervención manual continuada.



• Monitorización remota y en tiempo real, con sistemas de telemetría, videovigilancia y asistencia que permiten detectar y resolver incidencias con rapidez.



• Menor exposición al factor humano en tareas repetitivas, uno de los principales generadores de errores en entornos de alta rotación.



Comparativa con otros modelos de suministro

En los modelos tradicionales atendidos, las incidencias se concentran habitualmente en ámbitos como el cobro, la gestión manual del repostaje, errores operativos o conflictos puntuales con el usuario.



Frente a ello, el modelo automático simplifica la operativa, reduce pasos intermedios y aporta mayor trazabilidad, lo que explica que el número de incidencias en las ESA se sitúe muy por debajo al 1% del total de repostajes, un dato especialmente bajo para una actividad de alto volumen y uso diario.



Fiabilidad, eficiencia y madurez del modelo

AESAE subraya que las estaciones de servicio automáticas son un modelo maduro, seguro y plenamente integrado en el mercado, que responde a las demandas actuales de eficiencia, disponibilidad 24/7 y digitalización, al tiempo que mantiene estándares elevados de seguridad y calidad de servicio.



Las ESA son el 29% del mercado nacional

La Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) presentó recientemente su 'Informe Sectorial 2025. Estaciones de Servicio Automáticas', en el que se confirmaba la plena consolidación de este modelo en España.



Según los datos publicados, las gasolineras automáticas ya representan el 29% del mercado nacional y alcanzan las 3.477 instalaciones activas, lo que supone un crecimiento del 294% desde 2019. En seis años, las ESA han pasado de ser una alternativa emergente a convertirse en un pilar estructural del sector de los carburantes en España.



El análisis territorial mostró que la penetración es desigual, pero la tendencia expansiva es clara. Andalucía lidera en volumen total con 745 ESA (+89% respecto a 2023), seguida de Cataluña (534, +19%) y Comunidad Valenciana (482, +35%). En términos relativos, el mayor crecimiento corresponde a las Islas Canarias, que multiplican por cinco su red y alcanzan las 154 estaciones (+431%). También destacan Navarra (de 24 a 101, +321%), Castilla-La Mancha (263, +105%) y la Región de Murcia (139, +120%).



En el lado opuesto, Islas Baleares reduce su red de 24 a 13 estaciones (-46%), mientras que Madrid y Cataluña, pese a tener gran peso en el mercado, muestran incrementos más contenidos (+24% y +19%).



Manuel Jiménez, presidente de AESAE, insistió en que "no es un fenómeno coyuntural, fruto de la crisis o de la pandemia, sino ante un cambio estructural del mercado español de carburantes. La gasolinera automática ha demostrado ser eficiente, competitiva y sostenible, y se ha ganado la confianza de los consumidores. Y con menos nivel de incidencias en términos globales. Hoy ya no hablamos de una alternativa, sino de una realidad consolidada que seguirá marcando el futuro del sector".



Sobre AESAE

La Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) representa a las gasolineras automáticas en España, promoviendo un modelo de negocio más eficiente, seguro y accesible. AESAE trabaja activamente para fomentar la competencia leal y asegurar el cumplimiento normativo en el sector, defendiendo los intereses de sus asociados y promoviendo la transparencia y equidad en el mercado.



