Un estadio de fútbol único para la ciudad de Ostrava, diseñado por los expertos de L35 Arquitectos

OSTRAVA, República Checa, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa, ha seleccionado el diseño ganador para la construcción del nuevo estadio de Nuevos Bazaly. El proyecto elegido cumple de manera ejemplar con los requisitos del concurso y los principios contemporáneos del diseño de estadios de fútbol. La propuesta ganadora del estudio L35 Arquitectos destaca por su forma elegante, el tratamiento de las fachadas, la selección de materiales y la coherencia global de su planteamiento.

"El proyecto ganador fue seleccionado por unanimidad. Refleja los puntos clave que la ciudad considera esenciales. Ofrece una solución arquitectónica elegante, sencilla y compacta. Respeta el fuerte simbolismo del lugar y se integra armónicamente en el paisaje. Tiene la ambición de convertirse en un nuevo referente para Ostrava, al servicio tanto del fútbol como del público general, El estudio L35 Arquitectos cuenta con casi sesenta años de trayectoria, más de 200 proyectos realizados en cuatro continentes y un equipo multidisciplinario de más de 200 especialistas. Entre sus obras destacan la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y proyectos en La Paz y Dubái," declaró Jan Dohnal, alcalde de la ciudad de Ostrava.

L35 Arquitectos es un estudio internacional de urbanismo, arquitectura y diseño con sedes en Barcelona, Madrid, París, Milán, Miami, México, Bogotá, Santiago, Estambul y Abu Dabi. Su amplia experiencia abarca proyectos de diversa naturaleza y escala.

El nuevo estadio de Ostrava permitirá albergar competiciones internacionales, incluidos partidos de la selección nacional checa. Incorporará tecnologías de vanguardia en sostenibilidad y eficiencia energética. Además de las gradas para aproximadamente 19.500 a 20.000 espectadores, el complejo incluirá un museo dedicado al club de fútbol y varios servicios complementarios.

El coste estimado del proyecto asciende actualmente a 2.500 millones de coronas checas, cifra que se precisará en las siguientes fases de desarrollo.

"La arquitectura de calidad es fundamental paraOstrava, por ello el nuevo estadio surgió de un concurso internacional. Recibimos 30 propuestas de todo el mundo. El proyecto de L35 Arquitectos destaca por su identidad fuerte y su expresión clara, que dialoga con la ciudad a través de una forma simple y elegante. Estamos preparando una exposición con todos los proyectos presentados, que se inaugurará en enero del próximo año", añadió el alcalde Dohnal.

