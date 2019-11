COMUNICADO: Estadísticas positivas: No hay enfermedades ocupacionales en la planta de Uralasbest

Publicado 29/11/2019 9:00:52 CET

MOSCÚ, 29 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El estudio oficial del Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) basado en los datos de 2018 no ha revelado ningún caso de enfermedad ocupacional en la planta de Uralasbest, algo que han confirmado los documentos de los estudios oficiales publicados [http://www.66.rospotrebnadzor.ru/rss_all/-/asset_publisher/K...] recientemente en la página web de Rosportrebnadzor.

Los expertos de Rospotrebnadzor han revisado las estadísticas de todas las empresas de la región de Sverdlovsk en los 9 meses del año 2019, llegando a la conclusión de que el nivel de enfermedades ocupacionales en la región está aumentando de forma constante. Las empresas de la industria de fabricación presentan los casos de enfermedad ocupacional más elevada. "La industria de la fundición ocupa el primer lugar dentro de la cifra de enfermedades ocupacionales (65,2%); el segundo lugar está dividido entre la producción de otros productos no metálicos, la reparación e instalación de maquinaria y equipamiento, producción de otros vehículos y equipamiento (8,6% cada uno); producción de productos metálicos acabados y fabricación de maquinaria y equipamiento para mantener el tercer lugar (4,3% cada uno)".

El documento no menciona la industria de la minería de asbestos por un buen motivo. La planta integrada de Uralasbest es un gigante industrial situado cerca de la monociudad de Asbest. La planta presenta de forma continuada tecnologías modernas para asegurar la seguridad de sus empleados en el lugar de trabajo como parte de su política de uso controlado de chrysotile. Los trabajadores que entran en contacto con el mineral de alguna forma cuentan con equipamiento de protección personal. Los lugares de trabajo están equipados con sistemas de purificación potentes, y la planta asegura exámenes médicos completos de forma regular para sus empleados. No se han registrado casos de enfermedades ocupacionales en la planta en el año 2018.

Se observa una situación similar con las enfermedades relacionadas con los asbestos, en las que no se han detectado estas enfermedades entre los residentes en Asbest y su vecindad. Hay que destacar este punto de forma especial, considerando la campaña masiva que se ha puesto en marcha anteriormente, que busca desacreditar y prohibir después el uso de chrysotile. El principal argumento de los oponentes es su acusación de cobijo de la industria de chrysotile con una tasa ocupacional elevada y contaminación medioambiental.

El estudio llevado a cabo por medio de los expertos de Rospotrebnadzor indica que las principales causas de las enfermedades ocupacionales son el uso de equipamiento desfasado y las negligencias en el lugar de trabajo. En Uralasbest, las estadísticas de enfermedad ocupacional se deben al elevado profesionalismo de sus trabajadores. Uralasbest impone los mismos estándares estrictos de calidad y seguridad para los productos fabricados y para el desechado de los residuos industriales.

