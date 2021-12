Estados Unidos permitirá la venta de audífonos de venta libre este año

Llegada de los audífonos de venta libre en Estados Unidos, lo cual hará que los aparatos auditivos sean más económicos y de más fácil acceso

En Estados Unidos no es fácil tener acceso a un aparato para el oído si sufren una pérdida de audición. La venta de estos aparatos depende del examen de un médico o un audiólogo y la posterior extensión de la recepta. Además, los aparatos tienen un precio muy alto. O eso es lo que sucedía hasta hace un par de meses. Finalmente, la administración Biden ha cumplido lo prometido: con la idea de fomentar la competencia en la economía estadounidense ha pedido a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU) que tome medidas para permitir la venta de audífonos sin receta. Finalmente, el pasado 19 de octubre, este organismo publicó la propuesta en que establecía una nueva categoría de audífonos de venta libre. De esta forma, la norma incide en que será posible la venta de estos aparatos en tiendas o en comercios electrónicos sin tener necesidad de pasar antes por un médico o especialista.



Sobre el 15% de la población americana adulta tiene algún problema de audición. Eso representa unos 37’5 millones de personas. Sin duda, el impacto en la salud de la población es significativo. Pero el acceso a audífonos u otras soluciones auditivas hasta ahora era muy complicado y costoso. Pero con esta nueva normativa, se fomenta la competitividad en el sector al permitir la venta libre y de esta manera, la posibilidad de poder bajar los precios de estos aparatos.



"Reducir los costos de la atención de la salud para todos en los Estados Unidos es una prioridad absoluta", declaró el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra. "La medida adoptada hoy por la FDA nos acerca un poco más al objetivo de hacer que los aparatos para el oído sean más accesibles y de bajo costo para las decenas de millones de personas que sufren una pérdida auditiva de leve a moderada".



En España el precio de audífonos sigue siendo actualmente alto con un precio medio de 1400€ por audífono y normalmente en el 85% de los casos los usuarios necesitan dos audífonos por lo que el precio se acerca a 3000€ . Actualmente no hay ayuda para la adquisición de audífonos por parte del gobierno si bien existen empresas que intentan ofrecer alternativas a este problema y ofrecen productos y soluciones auditivas con precios más económicos como es Audioactive.



Con ello, miles de usuarios actualmente se benefician de alternativas a los audífonos que, aunque no estén adaptados por los especialistas, disponen de una tecnología similar y están diseñados para ser regulados de manera directa por el usuario. En un par de clics cualquiera puede optar a uno de estos audífonos u otras soluciones auditivas, sin tener que esperar al examen de un especialista ni tener que pedirlo a la farmacia o centro sanitario.



En España hay varios actores intentando fomentar la competencia para que el usuario se vea favorecido y pueda tener a su alcance una variedad de productos y servicios como ocurre en países más desarrollados como Estados Unidos o por ejemplo Francia en la cual disponen de audífonos de venta libre en farmacias beneficiándose de esta manera el usuario pudiendo elegir entre diversas opciones.







Contacto

Nombre contacto: Teresa

Descripción contacto: Responsable comunicación

Teléfono de contacto: 966 11 50 79