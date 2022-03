- Estados Unidos supera el total de riqueza privada en todo el mundo, mientras que India lidera el aumento en la migración de inversiones

LONDRES, 22 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- El Informe Henley Global Citizens inaugural presenta datos exclusivos de New World Wealth y revela que los tres principales países en términos de riqueza privada son ahora Estados Unidos, China y Japón. Las nacionalidades que muestran el mayor apetito por la migración de inversión, mediante la cual los inversionistas ricos adquieren una residencia alternativa o una ciudadanía adicional a cambio de hacer una contribución sustancial al país anfitrión, son India, Estados Unidos y el Reino Unido. Los últimos dos años han visto doos grandes C que impulsan la migración de la riqueza y la inversión: Covid y cambio climático. En 2022 ha surgido de forma abrupta una tercera C: el conflicto en Europa.

EE.UU. es el mayor mercado de riqueza del mundo con cierto margen, ya que representa el 32% del total de la riqueza mundial y el 36% de los millonarios del mundo (personas de alto valor neto). La riqueza privada total en el país asciende actualmente a 68,8 billones de dólares. Estados Unidos también experimentó el año pasado el mayor crecimiento de la población de alto valor neto de los 10 países más ricos del mundo por "riqueza total" (el W10), con un 10%. China, aunque ocupa el segundo lugar en el W10, sólo tiene un tercio de la riqueza privada de EE.UU., con 23,3 billones de dólares, y su población de alto patrimonio creció un 4% en comparación.

Sin embargo, se vislumbran cambios drásticos con el pronóstico de crecimiento del patrimonio neto alto de Estados Unidos a 10 años en un 20% en comparación con el 50% de China. Pisándole los talones a China está Japón en el tercer lugar con una riqueza privada total de 20,1 millones de dólares estadounidenses. Aunque la población de alto poder adquisitivo de Japón creció solo un 3% el año pasado, su pronóstico de crecimiento a 10 años es de una saludable cifra del 30%. India, Alemania, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia y finalmente Italia completan el ranking W10 para 2022.

El doctor Juerg Steffen, consejero delegado de Henley & Partners , comentó: "No es una coincidencia que cada uno de los países del W10 tenga una legislación vigente que otorga derechos de residencia a inversores extranjeros, y cinco programas formales de migración de inversión. Estos países son importantes mercados de migración de inversión en términos tanto de la oferta, gracias a sus atractivos y exitosos programas, como de la demanda, debido a sus importantes y crecientes poblaciones de inversores acaudalados".

El Henley Global Citizens Report también revela que los ciudadanos indios encabezaron las listas de consultas recibidas por la empresa en 2021 por un margen significativo, con un crecimiento del 54% en comparación con 2020, un año en el que se registró un aumento del 63% en el interés mostrado por los inversores indios. Los ciudadanos estadounidenses fueron los siguientes en la fila, con Henley & Partners recibiendo un 26% más de consultas en 2021 después de un sorprendente crecimiento del 208% en 2020. Las consultas de británicos y sudafricanos se dispararon en un 110% y un 38%, respectivamente, en 2021.

Dominic Volek , jefe de grupo de clientes privados de Henley & Partners, destacó: "El resto de las nacionalidades en nuestro Top 10 para consultas provienen del sur global, excepto Canadá, en el noveno lugar, que experimentó un crecimiento notable del 86%. En 2022, estamos viendo tendencias muy similares, con señales tempranas de superar el crecimiento general estelar del año pasado. La combinación de países W10 y economías en desarrollo que componen nuestro Top 10 refleja el atractivo universal de la migración de inversión para las familias ricas. Además de los beneficios tradicionales de los programas mejorados de movilidad global, residencia y ciudadanía mediante inversiones ofrecen una estrategia comprobada de mitigación de riesgos y diversificación del crecimiento en términos de riqueza y planificación del legado con la ventaja añadida de estilo de vida de la opción de domicilio".

