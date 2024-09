Estamos con las niñas y mujeres de Afganistán

Education_Cannot_Wait_Logo - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE (LOGO)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Declaración de Yasmine Sherif, directora ejecutiva de Education Cannot Wait, con motivo del tercer aniversario de la prohibición de la educación secundaria de las niñas en Afganistán

NUEVA YORK, 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Nos levantamos hoy con el corazón solemne mientras el mundo conmemora esta semana los tres años de prohibición de la educación secundaria de las niñas en Afganistán.

Hoy y todos los días, debemos defender a los millones de niñas y mujeres afganas que viven bajo el yugo del apartheid de género: opresión, exclusión y marginación sistematizadas e institucionalizadas basadas exclusivamente en su género. Sin embargo, permanecer solemnes ante su sufrimiento no es suficiente. Debemos actuar para eliminar la opresión y la injusticia. Contra viento y marea, debemos seguir obteniendo resultados para que las niñas tengan acceso a una educación que vaya más allá del sexto grado.

Como acérrimos defensores de los derechos humanos de las niñas, y en particular de su derecho más fundamental -el derecho a una educación inclusiva y continuada de calidad- Education Cannot Wait y nuestros socios estratégicos hacemos un llamamiento al mundo a través de nuestra campaña de promoción #AfghanGirlsVoices. Juntos y colectivamente, hemos reunido obras de arte y llamamientos a la acción de líderes mundiales, y hemos transmitido las inspiradoras historias de esperanza, coraje y resiliencia directamente de las niñas y jóvenes afganas que se niegan a sucumbir a la opresión y a renunciar a su derecho a la educación.

Las citas de las niñas afganas son desgarradoras, poéticas y apasionadas. Algunas resuenan con esperanza: "Cada latido de mi corazón resuena con un ritmo de esperanza, empujándome para seguir en mi búsqueda de la educación a pesar de todas las adversidades". Otros trazan el abuso y el miedo a los que millones de niñas se enfrentan a diario: "Con sólo 14 años, me convertí en novia, cuando debería haber estado en noveno curso aprendiendo y jugando con mis amigas. En lugar de sostener un lápiz, sostuve el peso de un matrimonio que nunca quise". Otros son desafiantes: "Ante la adversidad, mis sueños se convierten en mi armadura, me protegen de la duda y me dan fuerzas para avanzar hacia el conocimiento".

Famosos, líderes mundiales y personas influyentes siguen promoviendo la campaña #AfghanGirlsVoices.

"El mundo debe unirse en apoyo de las niñas afganas. Negarles el derecho a la educación es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los derechos humanos básicos. A través de la campaña #AfghanGirlsVoices, personas de todo el mundo pueden defender los derechos humanos y la justicia de género compartiendo sus palabras de valentía, esperanza y resiliencia", declaró Gordon Brown, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Educación Mundial y presidente del Grupo Directivo de Alto Nivel de la Semana Europea de la Infancia.

Como dice Khaled Hosseini, autor del best-seller titulado The Kite Runner: "Hoy, unos tres años después de que se prohibiera a las niñas afganas la educación secundaria, el 80% de las niñas y mujeres afganas en edad escolar están sin escolarizar. Muchas se ven obligadas a contraer matrimonios no deseados. Es una catástrofe, porque negar a las niñas afganas el acceso a la escuela no sólo viola su derecho humano a la educación y pone en peligro su futuro, sino también el de la patria".

La búsqueda del conocimiento es un principio fundamental del Islam y un componente clave para cumplir nuestras promesas universales de paz, igualdad y derechos humanos. La educación de todas las hijas de Afganistán es esencial para reconstruir esta sufrida nación.

Hoy pedimos a los líderes mundiales de todo el mundo que se unan a ECW y a nuestros socios estratégicos mundiales para pedir el fin de la prohibición de la educación y que pasen a la acción. Les pedimos que financien las iniciativas educativas en curso a nivel local que desafían esta prohibición ilegal e irracional. En segundo lugar, pedimos que resuelvan la catástrofe para las niñas de Afganistán derivada de la ignorancia y no de la ilustración. Afganistán se merece algo mejor y es urgente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/estamos-con-las-ninas-y-mujeres-de-afganistan-302250211.html