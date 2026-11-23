La estampa de la Virgen de Lourdes y la evolución de los recuerdos religiosos en la era digital - DECRUX

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026. - Durante generaciones, las estampas religiosas han acompañado a creyentes en sus hogares, viajes y momentos de oración. La estampa de la Virgen de Lourdes forma parte de esa tradición, vinculada al santuario francés que recibe peregrinos de numerosos países. Sin embargo, las nuevas posibilidades de personalización y comercialización digital están ampliando las formas de expresar la devoción. En esa evolución se sitúa DECRUX, una empresa española que ha convertido las velas de oración personalizadas en el centro de un proyecto con fines sociales.

De una peregrinación a una idea empresarial

La historia comenzó en Lourdes, durante una procesión de antorchas. Borja Pérez de Brea, fundador de DECRUX y voluntario en peregrinaciones con enfermos, observó cómo los participantes encendían velas para acompañar sus peticiones y oraciones.

Aquella experiencia despertó una inquietud: trasladar al hogar una práctica tradicionalmente asociada a los santuarios. En 2024 nació DECRUX, una iniciativa que combina las velas religiosas con elementos propios de la decoración contemporánea.

La propuesta incorpora una particularidad: cada persona puede personalizar su vela con una intención escrita, mediante herramientas digitales o directamente a mano.

La transformación no implica necesariamente abandonar los símbolos tradicionales. Igual que una estampa conserva una imagen religiosa y puede acompañarse de una oración, las velas personalizadas permiten incorporar peticiones individuales a un objeto cotidiano.

La personalización como puente entre tradición y tecnología

La digitalización ha introducido nuevas posibilidades en sectores vinculados a costumbres históricas. En el ámbito religioso, la personalización permite adaptar determinados objetos a acontecimientos familiares, agradecimientos o peticiones personales.

DECRUX aplica esta posibilidad a sus velas solidarias, cuya elaboración se realiza en España. Su planteamiento busca conectar la dimensión espiritual del objeto con su presencia habitual en los hogares.

La iniciativa también refleja cómo un emprendimiento puede surgir de una experiencia personal sin partir exclusivamente de una oportunidad comercial. Pérez de Brea encontró en las peregrinaciones una inspiración que posteriormente transformó en una actividad organizada.

La inclusión laboral detrás de los objetos religiosos

La evolución de DECRUX también tiene una dimensión social. La manipulación y personalización de sus productos se realiza en colaboración con la Fundación CEE Prodis, en Madrid, donde participan jóvenes con discapacidad intelectual.

Además, según la empresa, los beneficios se destinan a proyectos sociales vinculados a entidades religiosas, entre ellos iniciativas de apoyo a personas enfermas y colectivos vulnerables.

El proyecto recibió en 2026 un reconocimiento en los Santander X Awards, reflejo del interés que despiertan los modelos empresariales que incorporan objetivos sociales a su actividad.

Desde la tradicional estampa de la Virgen de Lourdes hasta las velas personalizadas, los objetos devocionales mantienen su significado religioso mientras incorporan nuevos formatos y procesos de producción. El caso de DECRUX muestra cómo una práctica centenaria puede encontrar otras formas de expresión sin perder su vinculación con las creencias que la originaron.

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