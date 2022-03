Estar entre los 100 vExperts más influyentes del mundo

Miguel Ángel Alonso, especialista en virtualización de sistemas VMwareen de JMG Virtual Consulting, empresa fundada por José María González, acaba de ser reconocido como miembro del Influencer 100 Club. Este reconocimiento sitúa a este profesional entre los 100 vExperts más influyentes del mundo

Miguel es un profesional técnico que comprende la arquitectura VMware NSX. Especialista en soluciones de almacenamiento híper convergentes con VMware vSAN, Miguel Ángel Alonso sabe cómo diseñar y virtualizar la red de un entorno complejo de producción con VMware NSX basado en componentes hardware/software certificado, También puede administrar/operar un clúster NSX correctamente. Por si fuera poco, Miguel Ángel también es autor en el blog josemariagonzalez.es, uno de los principales sitios web en castellano dedicado a temas relacionados con la virtualización y el blog computing. Las publicaciones de este site han pasado de tener unas miles de visitas al mes a cientos de miles de páginas vistas.

La primera relación de Miguel Ángel Alonso con el mundo de la tecnología fue a través de desarrollos eléctricos de maquinaria y robótica. Empezó a trabajar con su padre en la empresa de Ingeniería industrial que éste poseía, donde se realizaban multitud de proyectos y desarrollos eléctricos de maquinaria y robótica. Allí comenzó Miguel a adentrarse en el mundo de la electrónica, la programación de autómatas y los robots. Lo hizo trabajando para clientes como SIEMENS, Allen Bradley, Telemecanique, ABB o Klöckner-Moellere, entre otros.

El principal aprendizaje que adquiriste por aquel entonces

Este especialista en VMwareen tenía claro que quería dedicarse a algo que le gustase “sin esto es imposible que seas bueno en tu trabajo, no es posible que te entregues o des lo máximo sino disfrutas de ello. Sin embargo debo de confesar que yo no encontré lo que me gustaba hasta los 27 años. Y fue con fortuna y de rebote”. Miguel explica a qué se refiere con ese de rebote “los mediodías eran largos y aburridos cuando trabajaba con mi padre a la hora de comer. Un buen día se me ocurrió comprar, en el kiosco del centro comercial donde a veces iba a comer, una revista de informática (Computer Hoy) y luego otra y otra. De ahí pasé a hacerme con un PC potente, 3 servidores, cabina, switches y hasta hoy”.

Con la adquisición de aquel primer equipamiento, la decisión de Miguel Ángel Alonso, de dedicarse a la programación, estaba tomada “me puse manos a la obra realizando multitud de cursos y certificaciones (17 en dos años) Microsoft, Citrix, Red Hat y como no VMware. Ese curso que hice con José María González, quien a día de hoy mi jefe y amigo José María, me cambió la vida”.

Un perfil muy técnico

Convertido en miembro del Influencer 100 Club , Miguel Ángel Alonso dice ser un profesional con un perfil técnico muy pronunciado “lo que más me gusta en este mundo es ser técnico de campo. A partir de aquí, creo que la combinación de docencia y trabajo de campo resulta perfecta”. Al final, Miguel terminó encontrando su acomodo profesional haciéndose instructor de VMware “aunque al principio no lo tenía nada claro. Sin embargo, decidí tirar para adelante y ver hasta dónde podía llegar. Me he formado a conciencia. En los últimos diez años habré hecho unos 130 cursos sobre áreas tan diversas como VMware ICM, Troubleshooting, Optimize&Scale, vSAN, Cloud Director, vShield, NSX V-T, vROPS, Mirage u Horizon. Con esta formación he podido trabajar para miles de administradores de TI o comerciales y clientes como la NASA, ESA, Gobierno, EMC, Banco Santander, etc.”

Qué es y para qué sirve VMware

Como experto de JMG Virtual Consulting, Miguel define VMware “como una de las herramientas de virtualización más populares, un estándar que se utiliza en el mundo entero. Se trata de una línea de productos de hipervisor de escritorio que permite a los usuarios ejecutar tanto máquinas virtuales como contenedores y clústeres de Kubernetes. Lo que hace el VMware es emular un elemento al que no estamos teniendo acceso de una manera directa”. Miguel Ángel Alonso explica su definición con un ejemplo “si virtualizamos un equipo con sistema operativo Windows, lo que estaremos haciendo a través de este software será tener acceso a ese recurso con el cual físicamente no tenemos ningún tipo de contacto”.

Sobre su trabajo como instructor de VMware, Miguel Ángel Alonso lo define con una palabra: invisible “la invisibilidad de nuestro trabajo ante el mundo es, a menudo, la principal razón por la cual a los ingenieros les gusta escribir sobre la infraestructura actual”. Actualmente hay unos 1.200 profesionales del VMware, en todo el mundo.

Contacto

Nombre contacto: Jose Varela Escobar

Teléfono de contacto: 659277275