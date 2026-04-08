De estar en Internet a posicionarse en la IA; el nuevo reto industrial - Baobab Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de abril

En los últimos años, la presencia digital y las nuevas tecnologías han cambiado la forma en la que las empresas industriales conectan con posibles proveedores, clientes y colaboradores. Por ello, han tenido que adaptar sus acciones comerciales para aparecer en Internet. Y ahora, no basta con eso. La inteligencia artificial ha transformado la forma en la que los usuarios, y las empresas, buscan servicios, proveedores y productos. Por eso, existe un nuevo reto: aparecer en los entornos de la IA y los asistentes conversacionales para que proveedores, fabricantes y socios industriales encuentren soluciones reales. Esto obliga a los negocios a construir una presencia sólida en los entornos donde se toman decisiones. Aquí entra en juego el GEO (Generative Engine Optimization), el conjunto de estrategias orientadas a optimizar webs y contenidos para aparecer en motores de búsqueda basados en IA. Una tendencia cada vez más necesaria y que Baobab Marketing trabaja especialmente en el sector industrial.

El GEO en industria, una transformación que ya está en marcha

Durante años, muchas empresas han entendido su presencia online como un canal más dentro de sus acciones de marketing. Sin embargo, el cambio de hábitos de búsqueda y la llegada de la IA están transformando los procesos de decisión en el sector B2B.

Aparecer en una búsqueda de Google, u otros buscadores, o en los chats conversacionales de inteligencia artificial como ChatGPT, entre otros, influye ya en la generación de oportunidades comerciales, en la percepción de una empresa dentro de su sector y en la posibilidad de ser parte de un proceso de decisión.

En un sector como el industrial, la experiencia y la autoridad son clave para ganar confianza, por lo que es determinante trabajar esta nueva forma de buscar en Internet. Esto significa que no estar presente implica no ser una opción.

Baobab Marketing: expertos en visibilidad industrial

Las plataformas de inteligencia artificial ya están integradas en los procesos de búsqueda en todo tipo de sectores. En este contexto, a nivel industrial, ya no basta con aparecer en primeras posiciones, sino que es necesario estar presente donde se toman las decisiones.

En este ámbito, Baobab Marketing, como agencia especializada en SEO industrial, trabaja junto a empresas industriales como parte de su estrategia, para posicionarlas en los entornos digitales donde se producen las búsquedas y las decisiones. Conecta visibilidad, especialización y captación dentro de una misma estrategia, alineando la presencia digital con los objetivos comerciales de cada empresa.

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